Украинское небо остается открытым — Министерство инфраструктуры Украины

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков

Такое заявление сделали в Министерстве инфраструктуры Украины.

Сегодня, 13 февраля, в Мининфраструктуре состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП «Украэрорух», ГП МА «Борисполь» и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.

По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

В Мининфраструктуры отмечают, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства,

— сказано в сообщении министрества.

Отмечается, что рынки страховых услуг, как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. В Мининфраструктуры ожидают, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, офис президента и международные партнеры страны разрабатывают общие решения.

В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы – прокомментировал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что понедельника, 14 февраля, в Украине может прекратиться авиасообщение.

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