Книжная полка одессита: о «погибших, но милых созданиях» в повести Семена Юшкевича

Повесть Семена Юшкевича «Улица» не похожа на большинство историй, написанных об Одессе. Нет в ней искрометного юмора и рыжего солнца, но есть настоящая жизнь тех, кому не посчастливилось родиться с золотой ложкой во рту. И в этом ее особенность. Хотя, кто не знает об улице «красных фонарей» в Амстердаме? А в Одессе – богатом портовом городе – разве могла быть не развита «индустрия любви»?

Из жизни одесских «ночных бабочек»: о чем повесть Семена Юшкевича «Улица»

Главные героини повести «Улица» – «погибшие, но милые создания», живущие в мире продажной любви. А главные события происходят ни где-нибудь, а на Дерибасовской.

Вот знали ли вы, что еще в начале XIX века по стороне Горсада приличным девушкам гулять запрещалось? Это было место «ночных бабочек». Но, стоит отметить, цель автора не в откровенных описаниях жизни девушек легкого поведения. Он стремится понять психологию совсем юных одесских девочек, выбирающих «уличную» жизнь.

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Собственно вся история начинается словами:

«Вот уже год, как подруги соблазняют Соню сделаться уличной. Понимаете, соблазняют!.. Вечереет … Сутенеры уже на своих местах у витрин, на скамьях, в толпе, и зорко следят за своими девушками…»

Забытый на долгие десятилетия: кто такой Семен Юшкевич?

Семен Юшкевич родился в 1868 году в Одессе. Его родители – Соломон Моисеевич и Анна Григорьевна – держали свою торговлю. Поначалу Юшкевичи жили на Военном спуске, а потом перебрались в дом на Приморской улице. Так что детство будущего писателя и драматурга проходило не в самой фешенебельной части Одессы, а даже наоборот. Хотя юный Семен учился в еврейском училище и Второй гимназии. Из последней, правда, был отчислен и перешел на домашнее обучение. Позже работал помощником провизора, а в 1902 году даже закончил медицинский факультет Сорбонны.

Но именно литература стала его призванием. Например, социальная драма «Король», хоть и была запрещена цензурой, но с успехом шла во многих известных театрах. А пьеса «Повесть о господине Сонькине» была поставлена в Одессе с Леонидом Утесовым в главной роли.

С 1921 года Юшкевич с семьей жил во Франции, затем недолго в США – там он сотрудничал с газетами, журналами и театрами. Издавался и на идише.

Умер писатель в Париже в 1927 году и долгие десятилетия на родине о нем не особо вспоминали.

Но в 2005 году издательство Optimum переиздало повесть Юшкевича «Улица (из жизни одесских проституток)». И эта книга стала в некотором роде открытием.

Естественно, о девушках легкого поведения в Одессе было известно давно. Достаточно вспомнить не классику Александра Сергеевича Пушкина, а его письма одесского периода:

«Недавно выдался нам молодой денек – я был президентом попойки – все перепились и потом поехали по…»

Как деликатно отмечает одесский краевед Ростислав Александров, «кто всерьез может подумать, что взбодренные выпивкой молодые повесы поехали до салонам сиятельной графини Элиз Воронцовой, прелестной Амалии Ризнич или демонической красавицы Каролины Собаньской?».

И эту часть жизни, но спустя 90 лет, описывает в своей повести Юшкевич. Здесь и сложности существования, и наивные надежды, и мечты о любви. И, конечно, неочевидные описания Одессы, а ведь всегда интересно посмотреть на родной город другими глазами.

«На Дерибасовской всегда много народа – днем, вечером, в праздник, в будни, весной, зимой…. К вечеру ночная толпа сменяет дневную, деловую, и начинается праздник, ночная симфония из звуков, красок, электрического света, страстной жажды радости, веселья, забытья… Витрины манят горами своих товаров: платьем, серебром, хрусталем, бриллиантами… Ночные мужчины спешат, озабоченно готовясь к радостям и наслаждениям. Уличные давно здесь. Они здесь постоянно и как бы составляют часть Дерибасовской, как эти дома сад, асфальтовый тротуар…»

В общем, если хочется прочитать что-то нетривиальное об Одессе, то берите «Улицу» Юшкевича.

В ней много драмы, но и много жизни, и еще любви.

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