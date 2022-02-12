Новый поворот событий: табличку «Чтение на дом» с одесского Строгановского моста не крали

Не так давно «Одесская жизнь» рассказывала о том, что со Строгановского моста внезапно исчезла табличка с цитатой Юрия Олеши. Ее установили здесь в 2020 году в рамках проекта «Чтение на дом». Однако вскоре выяснилось, что дело приобрело новый поворот.

В исчезновении памятной таблички со Строгановского моста нет криминала

Да, поначалу журналисты подумали, что табличку со Строгановского моста умыкнули неизвестные, и даже пошутили о том, как буквально понимают некоторые индивидуумы призыв проекта.

Но, как сообщил один из инициаторов проекта «Чтение на дом» Сергей Ровинский, никакого криминала в исчезновении памятного знака на самом деле нет – табличку просто отправили на реставрацию.

Так что остается только признать свою неправоту и порадоваться, что хоть эта история не имеет плохого конца.

«Чтение на дом»: что это за проект?

Напомним, табличку с цитатой из книги Юрия Олеши «Стадион в Одессе» установили на Строгановском мосту в июле 2020 года. Она стала вторым литературно-информационным знаком в рамках проекта «Чтение на дом». Первый такой знак, с цитатой Жаботинского, появился у входа в Зеленый театр.

Напомним, Одесса вошла в список творческих городов ЮНЕСКО в качестве города литературы. Так появилась идея создать настоящий литературный марафон. В Одессе еще будут появляться памятные литературные таблички в ходе цикла «Чтение на дом» с цитатами из произведений одесских литераторов. Они украсят дома, пляжи, скверы и мосты, которые вдохновляли писателей и поэтов. По задумке авторов идеи, это и прославление уголков города, и память о тех, кто о нем писал.

Всего участники проекта – одесский «Зеленый театр» и турагентство «Тудой-сюдой» – намерены разместить по всей Одессе порядка сотни таких табличек.

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Фото: Думская

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