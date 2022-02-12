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Под Одесской ОГА разогнали пророссийский митинг (фото)

Под Одесской ОГА разогнали пророссийский митинг (фото)

Сегодня, в субботу, 12 февраля, в Одессе под зданием облгосадминистрации на проспекте Шевченко представители пророссийской партии «Держава» намеревались провести митинг. Но осуществить свои планы им помешали проукраинские активисты.

Рецепты

Как сообщил у себя в Facebook активист Демьян Ганул, участники проплаченной акции «обеспокоены языковым вопросом» и декоммунизацией, а войну с РФ считают «гражданским конфликтом».

митинг в Одессе2

Митингующие намеревались провести акцию за референдум, отмену декоммунизации и русский язык на государственном уровне, но еще до приезда правоохранителей в ход мероприятия вмешались активисты «Уличного фронта», которые снесли палатку «Державы» и «побеседовали» с лидером партии. В итоге участники акции покинули территорию, побросав на месте свои транспаранты и флаги.

«Неизвестные» патриоты и ветер сделали свое дело. Непутевые потеряли даже свои тряпки»,

– прокомментировал Ганул.

митинг в Одессе3

митинг в Одессе4

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Фото Odessa Online и с Facebook-страницы Демьяна Ганула

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Редакция ПРОФИЛЬ

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