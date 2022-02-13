В одесских высотках отключат лифты: в чем причина?

Еще в августе прошлого 2021 года суд принял решение остановить работу 167 лифтов в многоэтажках на Таирова – из механизмы сильно износились. И аналогичные судебные постановления продолжают выноситься.

Телеграм «7 канала» опубликовал снимок объявления из дома №66Б, расположенного на улице Вильямса.

В сообщении администрации местного ЖКС сказано, что постановлением пятого апелляционного административного суда к коммунальному предприятию «Жилищно-коммунальный сервис «Черноморский» применены меры реагирования в сфере государственного надзора (контроля) путём обязательства остановить эксплуатацию лифтов.

Отмечено, что лифт, расположенный в подъезде дома будет остановлен в связи с истечением срока его эксплуатации.

Сейчас коммунальщики ищут источники финансирования, чтобы модернизировать лифт для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала список домов, в которых модернизируют или заменят лифты: В городе заменят или капитально отремонтируют 55 лифтов. Больше всего повезло жителям поселка Котовского.

Эти цифры относятся к прошлому, 2021 году. Годом ранее в планах городских властей было обновить лифты в 108 домах.

Еще похожие новости Одессы:

Цей матеріал також доступний українською