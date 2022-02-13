Трифон Зарезан: в Одесской области отпраздновали болгарский День вина (фоторепортаж)

В Болграде Одесской области праздновали народный день вина и виноградарей – Трифон Зарезан. Традиционный для Бессарабии праздник отмечали 12 февраля. Мы же рассказываем, кто такой Трифон, почему он Зарезан, и как в Бессарабии празднуют День вина.

Многие участники и гости были переодеты в национальные костюмы. На места играла традиционная музыка, люди танцевали, угощались традиционными болгарскими блюдами и пили вино.

Я регулярно, каждый год приезжаю на праздник Трифон Зарезан, участвую в этом празднике. Я из села Табаки. У нас есть виноградники, преимущественно мы занимаемся виноделием. Виноградные бригады. Там работают преимущественно жители села Табаки,

– рассказал «Суспільному. Одеса» участник праздника Степан Сафта.

А руководитель «Одесского областного центра болгарской культуры в г. Болград» Галина Иванова пояснила, что празднование они перенести с 14 на 12 февраля, чтобы в выходные в центр смогли приехать жители дальних сел. Женщина добавила, что Трифон Зарезан очень любят в Бессарабии.

Этот праздник интересен тем, что именно с этого дня начинается обрезка винограда. То есть, если даже завтра-послезавтра, уже проверено – это не легенда, ударят морозы – виноград уже не замерзнет. То есть именно с этого дня природой позволено совершать такой обряд,

– пояснила Галина.

Она также рассказала, что как правило на праздник каждый год приезжают шесть «Трифонов». По одному из каждого края Болградского района.

Каждое село выбирает лучшего виноградаря в селе и отправляет на наш фестиваль. Среди этих участников избирается Царь-Трифон, лидер по производству, продаже вина, наличию виноградной земли. Есть определенные причины, почему он является царем. В этом году у нас царь из села Виноградное. Это Кубейское общество,

— рассказала Галина Иванова.

Справка

Святого Трифона называют Зарезаном, потому что, когда он подрезал лозу, порезал себе нос. По одной из версий он при этом был навеселе, поэтому другое народное название — Трифон-пьяница. Место, куда пролилась кровь, оказалось очень плодородным. Потому с тех пор в этот день болгары поливают виноградники вином.

А святым Трифона называют потому, что ему приписывали способность избавлять поля и виноградники от вредных насекомых.

Ранее мы писали, что болгары Бессарабии приглашают на яркий фестиваль в Одесской области.

Читайте также репортаж «Одесской Жизни» с прошлогоднего празднования Трифона Зарезана: Трифон Зарезан — болгары Одесской области отмечают праздник виноделов (фото)

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