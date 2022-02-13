Строительство нового Дворца спорта в Одессе могут приостановить

Тендер по поиску подрядчиков на строительство новой спортивной арены приостановлен. Один из участников пожаловался в Антимонопольный комитет на дискриминационные условия.

Жалобу антимонопольщикам подала киевская фирма. Там считают, что условия в тендере дискриминационные и сразу отбрасывают компании из других регионов, кроме одесского.

Компания «БК КБР» заявила, что в тендерной документации, которую составляли в одесском горсовете, содержатся сразу три таких условия.

У подрядчика должны быть складские помещения для стройматериалов непосредственно на территории Одесской области. Это, по мнению представителей «БК КБР» сразу отсекает представителей других регионов. Управление капитального строительства строительства одесского горисполкома требует у компаний-претендентов финансовый отчет за 2020 год. В этом отчете доход претендента должен составлять не менее 70% стоимости закупки. В «БК КБР» говорят, что логично было бы требовать отчет да 2021-й. По условиям тендера отзыв о выполнении аналогичного соглашения должен быть датирован не раньше оглашения данного тендера. А в «БК КБР» отмечают, что закон не предусматривает какие-либо ограничения относительно даты предоставления отзывов.

Антимонопольный комитет должен рассмотреть жалобу 16 февраля. До тех пор тендер заблокирован.

Ресурс 8News отмечает, что компания «БК КБР» зарегистрирована в Киеве. Ее учредитель Дмитрий Нестерук. Он также управляет строительным концерном «NESTRA».

Оба предприятия участвовали в постройке в Чернобыльской зоне первое в Украине хранилище для хранения отработанного ядерного топлива, а также занимались капремонтом Центра инновационных медтехнологий НАН Украины.

Городские власти Одессы готовы потратить на возведение Дворца спорта 758 млн 243,5 тыс гривен. Торги запланированы на 18 марта.

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