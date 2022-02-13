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Строительство нового Дворца спорта в Одессе могут приостановить

Строительство нового Дворца спорта в Одессе могут приостановить

Тендер по поиску подрядчиков на строительство новой спортивной арены приостановлен. Один из участников пожаловался в Антимонопольный комитет на дискриминационные условия.

Рецепты

Жалобу антимонопольщикам подала киевская фирма. Там считают, что условия в тендере дискриминационные и сразу отбрасывают компании из других регионов, кроме одесского.

Компания «БК КБР» заявила, что в тендерной документации, которую составляли в одесском горсовете, содержатся сразу три таких условия.

  1. У подрядчика должны быть складские помещения для стройматериалов непосредственно на территории Одесской области. Это, по мнению представителей «БК КБР» сразу отсекает представителей других регионов.
  2. Управление капитального строительства строительства одесского горисполкома требует у компаний-претендентов финансовый отчет за 2020 год. В этом отчете доход претендента должен составлять не менее 70% стоимости закупки. В «БК КБР» говорят, что логично было бы требовать отчет да 2021-й.
  3. По условиям тендера отзыв о выполнении аналогичного соглашения должен быть датирован не раньше оглашения данного тендера. А в «БК КБР» отмечают, что закон не предусматривает какие-либо ограничения относительно даты предоставления отзывов.

Антимонопольный комитет должен рассмотреть жалобу 16 февраля. До тех пор тендер заблокирован.

Ресурс 8News отмечает, что компания «БК КБР» зарегистрирована в Киеве. Ее учредитель Дмитрий Нестерук. Он также  управляет строительным концерном «NESTRA».

Оба предприятия участвовали в постройке в Чернобыльской зоне первое в Украине хранилище для хранения отработанного ядерного топлива, а также занимались капремонтом Центра инновационных медтехнологий НАН Украины.

Городские власти Одессы готовы потратить на возведение Дворца спорта 758 млн 243,5 тыс гривен. Торги запланированы на 18 марта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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