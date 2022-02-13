Расширение дороги Одесса — Николаев до 4 полос уже началось

Начался капитальный ремонт и расширение до 4 полос автодороги, связывающей Одессу, Николаев, Херсон и Мариуполь.

Работы стартовали в Николаевской области

Об этом в своем facebook написал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Это наш амбициозный план по созданию четырех полосной трассы в Одессу. Сейчас возле Николаева уже строится современная бетонная дорога. Это и есть начало этого проекта. Отмечу, что на одном из участков у нас будет международный партнер – Всемирный банк,

— написал губернатор соседней области.

А министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал строительство этой дороги как однин из главных проектов 2022 года по дорожному строительству в Украине.

В Одесской области ищут подрядчиков для ремонта дороги на Николаев

В Одесской области тоже вскоре планируют начать работы. Пока же местная служба автомобильных дорог объявила тендер по поиску подрядчиков.

Перед этим мы рассказывали, что руководители Николаевской, Херсонской и Одесской обладминистраций Виталий Ким, Сергей Козырь и Сергей Гриневецкий подписали трехстороннее письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они просят о содействии в реконструкции трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, проходящей через все три области. В частности, речь шла об участке Одесса – Николаев – Херсон.

Ранее николаевский губернатор заявлял, что четырехполосная дорога на Одессу – это его мечта. И хотя это очень сложное задание, он уверен, что выполнимое. И вот, дело сдвинулось с мертвой точки.

Трасса между Одессой и Николаевом поделена на пять проектных участков, и уже завершиись тендеры на проектирование

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Фото Novosty-N

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