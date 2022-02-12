Поздравляем: у руководителя самого волшебного одесского театра – юбилей

У директора-художественного руководителя Одесского академического театра кукол, заслуженного деятеля искусств Украины Иосифа Мерковича – юбилей. Ему исполняется 75 лет! Поздравляем от души!

Этот театр называют волшебным, а еще – домом оживших сказок. Иосиф Михайлович Меркович руководит Одесским академическим театром кукол с 2008 года.

В эти дни поздравления принимает не только сам юбиляр, но и все, кто связан с театром, кто вкладывает душу и мастерство в создание спектаклей. И хотя здесь уже давно поражает зрителей неповторимый «взрослый репертуар», дети остаются самыми главными его поклонниками и почитателями. Еще бы: здесь фантазия множится на тонкое мастерство, здесь витает творческий полет и никогда не иссякают волшебные замыслы.

Истинно праздничного настроения, Иосиф Михайлович! Пусть сбываются мечты, осуществляются творческие планы и замыслы! Радостной наполненности Вам от работы в театре и благополучия!

Иосиф Михайлович Меркович родился в Одессе 12 февраля 1947 года. Первое высшее образование – физический факультет Одесского государственного университета им. И.Мечникова. Далее Иосиф Меркович получил второе высшее образование по специальности «Режиссура и хореография».

Работал художественным руководителем-балетмейстером Одесского областного Дома художественной самодеятельности им Л. Украинки (1978-1987), главным балетмейстером Одесского Молодежного творческого объединения г. Одессы и режиссером-постановщиком Одесского объединения молодежных ансамблей.

Иосиф Меркович работал хореографом-постановщиком в театрах Одессы, хореографом-постановщиком в кинофильмах «Вольный ветер», «Биндюжник и король», «Гамбринус» и др. Был председателем производственного кооператива по пошиву театральных костюмов «ТЕАТР».

Как сообщают в пресс-службе театра, за время его руководства:

произведен капитальный ремонт здания театра кукол с полной внутренней реконструкцией (2009-2012 годы);

труппа театра пополнилась многими молодыми талантливыми актерами;

к сотрудничеству с театром привлечен ряд ведущих режиссеров Украины и зарубежья; полностью восстановлен репертуар театра, открыто новое репертуарное направление «Театр кукол вечером»;

создан целый ряд постановок, ставших событиями культурной жизни Одессы и получивших награды всеукраинских и международных фестивалей.

Театр активно развивает благотворительную и волонтерскую деятельность (регулярные бесплатные представления для детей с особенностями развития и детей военнослужащих и ветеранов АТО/ООС).

За значительные творческие достижения в 2018 году театр получил статус Академического.

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Фото пресс-службы Одесского академического театра кукол

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