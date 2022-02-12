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Дистанционку в одесских школах продлили еще на неделю

Дистанционку в одесских школах продлили еще на неделю

Дистанционное обучение с школах Одессы решено продлить еще не неделю в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией – в городе довольно высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

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Об этом сообщила сегодня глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Чиновница ссылается на официальные данные, согласно которым за прошедшие сутки COVID-19 заразились 1830 одесситов, а также на результаты недавно проведенного опроса родителей одесских школьников.

«12 процентов детей, по данным опроса родителей, болеют ОРВИ ковид ( я понимаю, что могли не сообщить, что болеют, чтобы выйти на очное. Но могли и здоровые сообщить, что болеют, чтобы на него не выходить). Есть больные в 14% семей учащихся (по крайней мере, столько нам сообщили).

Ситуация остается напряженной. Поэтому остаемся на дистанционке еще неделю»,

– пишет Буйневич.

При этом она отметила и положительный момент: количество закрытых из-за карантина групп детских садиков уменьшается. Так, если три недели назад их было 130, затем – 120 , а на сегодняшний день – только 96.

Как сообщала «Одесская жизнь», все одесские школы перешли на дистанционное обучение с 27 января 2022 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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