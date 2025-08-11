Ключевые моменты:

Cheiracanthium punctorium — желтосумый паук впервые обнаружен в парке «Тузловские лиманы»;

Ранее обитал в субтропиках, теперь активно распространяется по Европе;

Паук ядовитый, но не смертельно опасный. Его укус болезненный, возможны осложнения.

Желтосумного колючего паука (Cheiracanthium punctorium) впервые зафиксировали на песчаных косах и прибрежных полосах нацпарка “Тузловские лиманы”. Ранее этот вид обитал преимущественно в субтропиках Средиземноморья, но в последние годы активно распространяется по Европе.

Укус желтого паука достаточно болезненный и похож на укус осы. В редких случаях его яд может вызвать некроз тканей, лихорадку, тошноту и общее недомогание, хотя смертельной угрозы для человека не представляет. Симптомы могут сохраняться до трёх суток.

Как сообщалось, на территории Одесской области, а также в ряде других южных и восточных регионов Украины, наблюдается активизация опасных ядовитых пауков. Среди них — каракурты, тарантулы, желтые пауки Сак, аргиопы, бурые отшельники и черные эрезусы. Уже зафиксированы случаи укусов людей.

