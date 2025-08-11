Ключевые моменты:

Депутат горсовета Петр Обухов задекларировал доход от предпринимательской деятельности за 2023 год в размере 5,02 млн грн, тогда как реальная сумма составила 6,44 млн грн.

Не задекларировал приобретение акций венчурного фонда «Макрос» на 16 млн грн, полученных от физического лица — что делает сделку юридически сомнительной. Полиция открыла уголовное производство.

Экс-сотрудник Одесской таможни Евгений Носов в декларациях за 2022–2023 годы обнаружены неточности на сумму более 8,5 млн грн.

В целом, в июле НАПК выявило нарушения на сумму более 192 млн грн.

Что показала проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

По результатам проверки НАПК декларации Петра Обухова, выявлены недостоверные данные о доходе от предпринимательской деятельности за 2023 год. В документе говорится о 5 миллионах 24 тысячах гривен, а проверка показала, что депутат заработал 6 миллионов 423 тысячи 483 гривны.

Также неточности касались приобретения депутатом акций закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда МАКРОС на сумму 16 миллионов гривен. Полиция открыла уголовное производство.

Петр Обухов объяснил агентству, что при формировании декларации находился на разных системах налогообложения, поэтому возникли сложности в подсчетах. Кроме этого депутат указал, что получил 1 миллион 485 тысяч гривен дивидендов, а в НАПК считают, что сумма достигла 2 миллионов 366 тысяч гривен. Согласно объяснениям политика, он заносил информацию, опираясь на движение средств по личному счету и считал ее достоверной, поэтому не заказывал справку из Государственного реестра налогоплательщиков.

Также в НАПК также обнаружили нарушения в декларациях экс-начальника отдела таможенного оформления №5 таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни Евгения Носова за 2022-2023 годы. В агентстве видят признаки недостоверных сведений на более 8,5 миллиона гривен в отчетных документах бывшего чиновника. Материалы расследования были направлены в Государственное бюро расследований.

Всего в июне НАПК выявило нарушения на более 192 млн. В частности, в трех декларациях установлены признаки необоснованности активов на более 8,5 млн грн, в 32 — признаки недостоверных сведений на более 183,9 млн грн.

