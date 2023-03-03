Хищные животные стали реальной угрозой на севере Одесской области

Популяция лисиц и волков значительно возросла на севере Одесской области за время полномасштабной войны. Хищники среди бела дня бегают по улицам населенных пунктов в поисках пищи. Если не урегулировать численность этих хищников, как это делалось раньше, то есть угроза вспышки заболеваний бешенством.

По оценке ВОЗ, бешенство входит в пятерку самых опасных инфекционных болезней. Ежегодно от бешенства в мире погибают более 59 тысяч человек и более 1 миллиона животных. Территория Украины, в силу понятных всем обстоятельств, остается в этом отношении одной из наиболее опасных среди стран Европы.

Хищники все чаще заходят в гости

На днях в Любашевке лисенок повадился на одно хозяйство на центральной улице поселка. Молодой хозяин, жалея дикое животное, стал отгонять от него пса, и лисенок его немного шкрябнул. К счастью, хищник оказался здоровым, но юноша получает курс противорабической терапии – делается прививка вакциной с содержанием инактивированного антигена вируса для формирования иммунитета.

В селе Кричунова лиса, которая прижилась на ферме, покусала человека. В прошлом году агрессивные нападения диких животных получили трое жителей Любашевской и Зеленогорской общин. А сколько пострадавших не обращалось к врачам?!

Источником возбудителя бешенства в Украине у 50 процентов людей являются кошки, в природе этот процент составляют лисы.

И это только верхушка айсберга. В угодьях нарушается баланс хищник-жертва, катастрофически малым становится количество ценных видов животных и т.д.

Единственный выход — отстрел хищников.

Поскольку охота с 2022 года в Украине запрещена, то одной из главных проблем для пользователей охотничьих угодий является прекращение выдачи разрешений на регулирование численности волков, лис и бродячих животных бригадами охотников.

— Каждый год на территории от Кривого Озера до Гвоздавки охотники отстреливали около полтысячи лис и волков, ведь без этого популяция косуль, диких кабанов и зайцев может стремительно уменьшиться. Сейчас существует угроза переноса лисами бешенства, потому что эти животные беспрепятственно забегают в села и могут покусать собак и людей, — поделился наболевшим егерь Любашевского общества охотников и рыбаков Василий Заплётный.

— Надеемся, что областные власти обратит внимание на проблемы в охотничьей отрасли и официально разрешат отстрел лисиц и волков, как это сделали, например, на Полтавщине.

Также охотники рассказывают, что некоторые коллеги занимаются браконьерством, а еще жалуются, что некоторые воины из военизированных подразделений не гнушаются полакомиться косулей или зайцем.

Правила ведения охотничьего хозяйства должны быть адаптированы к условиям войны. И совсем не обязательно при этом все бездумно ограничивать и запрещать.

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