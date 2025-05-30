Эколог Иван Русев отмечает, что из-за отсутствия главного сдерживающего фактора — охоты — популяция зайцев не просто стабильна, но и демонстрирует признаки процветания. Животные безбоязненно передвигаются по территории парка, что может создавать впечатление их чрезмерного количества для неподготовленного наблюдателя.

По словам Русева, текущая ситуация, в частности запрет на охоту даже в условиях военного положения, создала для зайцев беспрецедентно безопасную среду на Тузловских лиманах. Это позволяет им кормиться в любое время суток, не чувствуя давления со стороны человека, что является главным фактором их «беззаботной» жизни.

Интересно, что даже природные хищники, по наблюдениям эколога, пока играют для популяции зайцев скорее роль «реальных санитаров», чем фактора, существенно ограничивающего их численность. Таким образом, отсутствие «сокрушительного фактора» охоты привело к заметному росту видимости и активности этих животных в регионе.

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