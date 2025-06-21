Ключевые моменты:

В Одесской области и в других южных областях активизировались ядовитые пауки, в частности каракурты и тарантулы.

Укусы этих пауков могут вызвать серьезные последствия для здоровья; специалисты связывают их появление с потеплением климата.

Симптомы укусов и рекомендации специалистов

По информации специалистов, пауки, которые в последнее время стали более активными на Юге Украины, имеют ядовитые железы в челюстях. Их укусы могут вызвать невыносимую головную боль, судороги, нарушение работы дыхательной системы и дрожь конечностей. Появление редких для наших широт арахнидов эксперты связывают с ощутимым потеплением климата. Кроме Одесской области, случаи укусов также были зафиксированы в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Специалисты подчеркивают необходимость быть очень бдительными во время пребывания на природе. К мерам предосторожности относятся повышенное внимание при работе на приусадебных участках, огородах и во время отдыха, а также регулярные само— и взаимоосмотры. Важно помнить, что укусы этих ядовитых пауков очень опасны. В случае, если такая неприятность все же произошла, рекомендуется не паниковать, пить много воды, принять антигистаминный препарат и срочно обратиться к семейному врачу для своевременного назначения симптоматического лечения. Категорически не рекомендуется заниматься самолечением.

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