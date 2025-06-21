Не заважайте їжачку купатись

Володарі собак, які виходять на прогулянки зі своїми улюбленцям пізно ввечері, вже не дивуються, коли бачать банні процедури їжаків. Тваринки пірнають у наповнені водою ємності, з яких напувають безхатніх собак та котів, і подовгу там сидять. За всім цим з великим подивом спостерігають коти та собаки, але заважати не наважуються. Бо їжаки вже давно довели, що своє не віддадуть. Вони, особливо коли збирається декілька тварин, швидко відганяють котів від місць годування, зʼїдаючи абсолютно все, що туди принесли, – борщ, картопляне пюре, хліб, а курячі кістки трощаться ними з таким хрускотом, який можна почути за декілька метрів.

– Теплі зими останніх років призвели до різкого зростання чисельності їжаків, – каже Володимир Стойловський, завідувач кафедри зоології ОНУ імені Мечникова. – Вони чудово почуваються у місті, бо їдять все – собачі та котячі корми, харчові відходи. Додатково підгодовувати їжаків не слід. Хижаків, які б їх винищували, теж немає. Але коли популяція досягне критичної кількості, почнеться зворотний процес, і вона зменшиться.

Володимир Стойловський

– Я був у друга в Чехії. Він навіть накрив стіл, щоб відсвяткувати появу в нього в саду їжака, який нищитиме гризунів, павуків та інших шкідників, які загрожують отримати нормальний урожай.

Біолог не радить брати до рук їжаків, бо на них добре почуваються кліщі, а ще – їжаки досить боляче кусаються, колючки залишають болючі інфіковані ранки, які треба швидко обробити антисептичними засобами. Якщо ви побачили малюків без мами, не слід поспішати нести їх до зоопарку – мама може відходити на досить велику відстань і залишати малих на досить довгий час. Малих у такому випадку краще залишити у спокою.

Незвичний гість

Великі і майже безпечні змії

Соціальні мережі надають багато прикладів того, як на пляжах Одеси та області, у парках, нікого не боячись, повзають вужі. Їх розміри вражають – люди пишуть про особин завдовжки більше метра і навіть двох. Причина цього та сама – аномально теплі зими, які створюють чудові умови для розмноження вужів.

На теренах нашої області можна побачити водяного та справжнього вужів. Вони не є отруйними, тому ніякої загрози від них немає.

– Крім вужів, є полози, зокрема жовточеревий, занесений до Червоної книги України як вразливий вид, – продовжує Володимир Стойловський. – Не отруйні, але кусаються досить боляче. Якщо людина йому погрожує, полоз нерідко сам кидається в атаку – з гучним шипінням, що лякає супротивника, і широко роззявивши пащу. При цьому він може «стрибати» у бік ворога на відстань до одного метра, намагаючись вчепитися у найвразливіше місце. Оскільки жовточеревий полоз не отруйний, його укус не несе істотної небезпеки для людини. Однак їх краще не нервувати і не брати до рук.

З павуками краще не жартувати

Останніми роками збільшилась чисельність популяції також каракуртів та тарантулів.

– Я порадив би поставитись до цих павуків як до потенційно отруйних, – каже Володимир Стойловський. – Укус каракурта небезпечний, його отрута досить сильна, але він виприскує її замало. Отрута тарантула слабка. Після укусу в рану потрапляють ще й залишки їжі, яку раніше зʼїв павук. І формується вторинне інфікування. Така рана може досить довго загоюватись. Тому, коли збираєтесь працювати в саду чи на городі, краще скористатись гумовими рукавичками.

Чому лисиці стали одеситками

Нещодавно на території ЖК «Артвіль» бачили молоду лисицю, яка з капоту автомобіля озиралася навкруги. І ця картина нікого вже не дивує: лисиці постійно зʼявляються в місті в пошуках їжі. Вони теж добре пристосувалися і чудово харчуються всім, що викидають люди.

Фахівці не радять підгодовувати лисиць. Бо це – хижак, який захищатиме свою територію годування. Тому можливі напади на котів та собак. Не виключені конфлікти з людьми, якщо хтось зробить спробу перетворити хижака на домашню тваринку, погладити чи спіймати його. Крім того, останніми роками саме лисиці ставали джерелами поширення сказу – хвороби, від якої не існує лікування!

Головний висновок, який радять зробити фахівці, – це паралельне існування зі світом тварин. Не треба їх чіпати. Це зменшить ризик небажаних наслідків цього діалогу і дозволить нам і надалі зацікавлено спостерігати за тваринами у місті.

Досьє «ОЖ»

Володимир Стойловський – завідувач кафедри зоології, гідробіології та загальної екології ОНУ імені Мечникова, доктор біологічних наук, професор.

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