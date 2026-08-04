Ключевые моменты:

Российские удары по Украине привели к гибели людей и разрушениям в нескольких областях, среди погибших – дети.

Украинские дроны атаковали объекты в России, среди которых нефтезавод и складские комплексы.

На севере Украины продолжают укреплять оборону – между границей РФ и Черниговом создают несколько рубежей.

Ночная атака РФ по Украине: есть погибшие и раненые

Этой ночью российские войска ночью атаковали несколько регионов Украины. Погибли мирные жители, среди пострадавших – дети. Повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

Николаевская область

В результате российского удара погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, среди них – девочки 2 и 12 лет. Разрушены два частных дома, еще семь повреждены, также пострадали автомобиль и три многоквартирных дома.

После атаки «шахедов» в Галициновской громаде загорелся склад. Куцурубскую громаду атаковал FPV-дрон – без пострадавших.

Сумская область

Российские кассетные боеприпасы убили трех человек – 89-летнюю женщину и двух девочек 5 и 10 лет. Их тела спасатели обнаружили под завалами дома. В городе повреждены и разрушены жилые дома и другие здания.

Одесская область

Под удар попала гражданская инфраструктура. Два человека получили ранения, пожар в жилом доме уже ликвидировали спасатели.

Запорожье

В результате удара по промышленному объекту возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Воздушных сил, в ночь на 4 августа российские войска запустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 136 ударных беспилотников. Предварительно, украинская ПВО сбила и подавила 117 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Также зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях. Еще на трех участках обнаружили падение обломков сбитых целей.

Дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях

Украинский дроны сновала атаковали ряд объектов на территории РФ.

Местные власти подтвердили, что в Красном бору Ленинградской области начался пожар. В сети пишут, что под удар попал в том числе комплекс Wildberries площадью 154 тыс. кв. м.

Также, по предварительным данным, атакован склад WB в подмосковном Чехове.

А в Сызрани украинские дроны проверили качество производимого бензина на очередном НПЗ. Годовой объем переработки этого НПЗ составляет 7-8,9 млн тонн.

Украина выстроила шесть рубежей обороны на пути к Чернигову, – аналитик

Ссылаясь на спутниковые снимки, французский OSINT-аналитик Клеман Молен пишет, что Украина активно укрепляет северное направление.

По его оценке, между российской границей и Черниговом уже создано шесть линий обороны, а в районе Чернобыля продолжается строительство новых укреплений.

На границе с Беларусью работы пока сосредоточены на расчистке лесов, чтобы затем создать непрерывную линию обороны.

Аналитик отмечает, что, поскольку Беларусь формально не участвует в войне, укрепления можно строить непосредственно у самой границы.

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