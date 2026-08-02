Ключевые моменты:

Одесса остается одной из главных целей российской информационной кампании.

В РФ активно продвигают нарративы о возможной морской блокаде Украины и прекращении работы портов Одесской области.

Пропагандисты распространяют заявления о якобы неспособности украинской ПВО противостоять баллистическим ракетам.

Наибольшее внимание в российских соцсетях сейчас уделяется атакам на порты Одесской области.

В то же время в РФ все чаще обсуждают украинские удары беспилотниками по российской территории, в том числе по Сибири и Уралу.

Российскую аудиторию также готовят к тяжелой зиме из-за возможных атак Украины на энергетическую инфраструктуру РФ.

Одесса под прицелом пропаганды

Одесса остается одним из главных направлений российской пропаганды. Общественная организация CAT-UA проанализировала информационные тенденции в российских провоенных СМИ и социальных сетях. В российском информационном пространстве активно обсуждают удары по портовой инфраструктуре, прогнозируют морскую блокаду Украины и распространяют заявления о якобы невозможности украинской ПВО эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

Добавим, что общее количество сообщений об атаках на Украину за последнюю неделю несколько сократилось — с 9,8% до 7,1% от всей проанализированной выборки. Также уменьшилось количество публикаций, посвященных рекрутингу, — с 10,5% до 6,6%.

При этом на первый план вышла тема ударов по территории России. Российские авторы все чаще сообщают об атаках дальнобойных беспилотников, которые, по их словам, достигают даже Сибири и Урала. Кроме того, российскую аудиторию призывают готовиться к тяжелому зимнему периоду. В частности, военный блогер Александр Коц предполагает, что Украина может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ.

Добавим, что наибольший интерес в российских социальных сетях вызывают атаки на порты Одесской области. Там распространяют прогнозы о возможной морской блокаде Украины, прекращении работы морского экспорта и уничтожении так называемого «теневого флота».

Напомним, правительство Украины круглосуточно работает над восстановлением стабильной работы морских портов. Ситуация с портами и морским коридором находится под личным контролем Президента Украины.