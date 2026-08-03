Главное к этому часу:

ПВО сбила и подавила 163 из 181 вражеского БПЛА. Зафиксированы 14 попаданий на 13 локациях и падение обломков.

В российском Владимире атакован и охвачен огнем хаб Wildberries площадью 171 900 кв. м.

В Керчи повреждена подстанция, вспыхнул пожар у Керченского моста, перекрывалось движение.

В Сенате спорят вокруг законопроекта Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ.

Воздушный бой над Украиной 3 августа: данные Генштаба

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в ночь на 3 августа противник выпустил по украинским городам 181 ударный БПЛА. Благодаря эффективной работе средств ПВО и мобильных огневых групп удалось ликвидировать и подавить 163 вражеских дрона.

К сожалению, зафиксировано 14 попаданий в 13 локациях, а также упавшие обломки на 2 объектах. Ликвидация последствий продолжается.

Ответный удар: пылающий Владимир и взрывы в Керчи

Параллельно массированному удару подверглись объекты на территории РФ и в оккупированном Крыму.

По данным телеграм-каналов, в городе Владимире произошел катастрофический пожар на территории логистического центра Wildberries (площадью 171,9 тыс. кв. метров). Это ключевой распределительный хаб, обеспечивавший товаропоток между Московским регионом и северными областями РФ. На фоне пожара эвакуация затронула и соседний склад маркетплейса Ozon.

За две недели Силы обороны Украины 18 раз атаковали логистические объекты Wildberries в РФ общей площадью более 1 млн квадратных метров — об этом сообщило российское издание Агентство. Это примерно 40% площади крупнейших складов компании.

Как сообщает «Крымский ветер», мощные взрывы гремели в Сакском районе, Феодосии, Симферополе и Керчи. В Керчи движение по Крымскому мосту перекрывалось.

Зафиксировано попадание в электроподстанцию на ул. Мирошника (районы Центрального рынка и автовокзала).

Вспыхнул пожар в поселке строителей всего в 300 метрах от нефтегазового терминала «ТЭС» у моста.

Кроме того, в Черном море (в 35 км к югу от Новороссийска) мониторинг зафиксировал две точки возгорания на воде.

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Почему Сенат США тормозит санкции против РФ?

Пока в небе идет война дронов, в США продолжаются дебаты вокруг законопроекта Грэма-Блюменталя о новых жестких антироссийских санкциях. Как пишет газета The Washington Post, принятие документа затягивается из-за споров между демократами и республиканцами.

Причиной стали пункты, дающие президенту Дональду Трампу широкие полномочия вводить высокие тарифы на закупки российской нефти и газа.

«Мы не должны доверять Трампу больше свободы действий в отношении установления тарифов, потому что он сильно злоупотреблял ими ранее», — заявил сенатор-демократ Рональд Вайден.

В то же время ряд сенаторов призывают не жертвовать помощью Украине ради политических споров. «Я обеспокоен расширением тарифных полномочий Трампа, но когда речь идет о защите Украины, я не готов сделать идеал врагом добра», — настойчиво отметил сенатор Кристофер Мерфи.

The Guardian: «Война переместилась с земли в небо»

Британское издание The Guardian отмечает, что на пятый год полномасштабной войны конфликт окончательно трансформировался в технологическое противостояние беспилотных систем.

Украина не просто выдержала постоянный ракетно-дроновый террор РФ, но и создала мощный оборонно-промышленный комплекс, став мировым лидером в сфере БПЛА. Украинские стартапы производят дроны, способные поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.

«Я думаю, что Путин боится. Одним из оправданий войны было не допустить бомбардировок Москвы. Сейчас это происходит как прямое следствие его действий. Мы боремся за нашу независимость и наше будущее», — прокомментировал ситуацию командир из 414-й бригады БПЛА «Птицы Мадяра» с позывным «Рей».