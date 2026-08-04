Ключевые моменты:

Россия изменила тактику атак: теперь основной упор делается на массовое применение ударных беспилотников вместо баллистических ракет.

Одними из главных целей остаются порты Большой Одессы и гражданские суда.

Оккупанты всё чаще используют беспилотники с реактивной тягой.

Несмотря на новую тактику, РФ продолжает запускать крылатые ракеты «Калибр» с кораблей в Чёрном море.

В ВМС Украины отмечают, что силы ПВО отражают атаки, однако отдельные удары всё же достигают своих целей.

Новый сценарий ударов по Одессе

По словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, российская армия изменила подход к воздушным атакам по Украине. Если раньше противник преимущественно использовал баллистические ракеты, то теперь делает основную ставку на массовое применение ударных беспилотников.

Как пояснил представитель ВМС, такая тактика позволяет России наносить масштабные удары с меньшими затратами. Помимо обычных ударных дронов, оккупанты активно используют беспилотники с реактивной тягой, которые он назвал «ракетодронами». Именно их всё чаще применяют для ежедневных атак.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что одним из главных направлений российских ударов остаются порты Большой Одессы. По его словам, оккупанты целенаправленно атакуют гражданские суда, заходящие в украинские порты, пытаясь сорвать работу морской логистики и создать угрозу для гражданского судоходства.

Он отметил, что украинские силы постоянно работают над противодействием таким атакам, однако отдельные удары всё же достигают своих целей.

Несмотря на изменение тактики, Россия не отказалась и от применения крылатых ракет. По словам представителя ВМС, в конце месяца российские военные уже в третий раз подряд запускали ракеты «Калибр» с кораблей непосредственно из пунктов базирования.

В то же время Плетенчук отметил, что не считает эффективность этих ракет слишком высокой. Однако их применение вынуждает украинскую противовоздушную оборону привлекать дополнительные ресурсы для отражения атак.

Напомним, после ударов по гражданским судам российская пропаганда резко усилила информационные атаки вокруг Одессы. В РФ всё чаще заявляют о якобы блокаде украинских портов, уничтожении морского экспорта и преимуществе России в Чёрном море.

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