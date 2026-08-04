Ключевые моменты:
- Одессу утром атаковали две ракеты «Оникс» – жители города услышали два сильных взрыва.
- После прилета очевидцы сообщили о дыме и пожаре в районе жилой застройки.
- На место направились экстренные службы.
- Официальная информация о последствиях пока уточняется.
В Одессе прозвучали два мощных взрыва
Сигнал воздушной тревоги в Одессе прозвучал в 10:36. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе применения врагом баллистики, а позже – о движении в сторону Одессы/Черноморска двух ракет «Оникс».
В 10:41 жители макрорайона Таирова содрогнулись от мощного взрыва. И спустя минуту последовал второй.
В 10:48 был дан отбой тревоги.
После ракетного удара по Одессе возник пожар
После взрывов местные жители начали сообщать о «прилете». На месте можно было наблюдать столбы дыма. Очевидцы пишут о повреждении газовых труб.
Также местные жители могли наблюдать, как в сторону места событий направлялись пожарные и, вероятно, машины скорой помощи.
«Виден дым после прилета в Одессе»;
«Газовые трубы горят возле жилых домов»;
«После взрывов что то горит. Сообщают, что повреждены газовые трубы у жилых домов»;
«Тупо по домам… черти!», — пишут местные паблики и Телеграм-каналы.
Официальная информация о последствиях атаки и возможных пострадавших на момент публикации не поступала.
ОБНОВЛЕНО:
Обнародована официальная информация о послоелдствиях сегодняшней ракетной атаки.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, утром враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы. Удар пришелся по людному месту у рынка, повреждена гражданская инфраструктура.
По состоянию на 12:00 известно о трех пострадавших. Это мужчины 42, 45 и 81 года. Медики предварительно оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.
На месте продолжают работу экстренные службы. Информация о других последствиях атаки уточняется.
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