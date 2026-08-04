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Российский дрон атаковал гражданский буксир.

После попадания на судне вспыхнул пожар.

Возгорание ликвидировали, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили 3 августа в Морской охране Госпогранслужбы, российские военные нанесли удар беспилотником типа Shahed по гражданскому буксиру.

«В результате попадания на судне возник пожар. Первыми в помощь экипажу прибыли пограничники Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. К ликвидации последствий атаки присоединились корабли и катера Морской охраны, а затем подразделения ГСЧС. Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб пожар удалось полностью ликвидировать», – сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Как сообщала «Одесская жизнь», днем 3 августа российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате вражеского обстрела на территории объекта вспыхнул пожар.

По уточненной информации, число пострадавших в результате вражеской атаки по гражданскому объекту транспортной инфраструктуры выросло до 16 человек. Пятеро пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, еще четырех – средней тяжести. Другим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

По данным Администрации морских портов Украины, интенсивность вражеских атак на портовую инфраструктуру продолжает расти. только за первые дни августа 2026 года зафиксировано пять ударов по объектам морских портов, три атаки на гражданские суда, находившиеся в портах, а также два удара по судам в Украинском морском коридоре.