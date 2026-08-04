Ключевые моменты:

  • Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.
  • В Белгороде-Днестровском разрушен частный жилой дом.
  • Предварительно, пострадали два человека, спасатели ликвидировали несколько пожаров.

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате удара разрушен частный жилой дом.

«По предварительным данным, два человека пострадали. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели», – сообщил Олег Кипер.

Ночью 4 августа 2026 Россия ударила по Белгороду-Днестровскому: разрушен дом

Как уточнили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, разрушен дом в Белгороде-Днестровском.

Кроме того, из-за падения обломков и последствий атаки по нескольким другим адресам загорелась сухая трава. Все очаги возгорания пожарные оперативно ликвидировали.

На месте продолжают работу все соответствующие службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, днем 3 августа российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате вражеского обстрела на территории объекта вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали 16 человек.

Ранее после атаки дронов в Одесской области в больнице оказались двое детей.

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