Ключевые моменты:
- Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.
- В Белгороде-Днестровском разрушен частный жилой дом.
- Предварительно, пострадали два человека, спасатели ликвидировали несколько пожаров.
По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате удара разрушен частный жилой дом.
«По предварительным данным, два человека пострадали. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели», – сообщил Олег Кипер.
Как уточнили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, разрушен дом в Белгороде-Днестровском.
Кроме того, из-за падения обломков и последствий атаки по нескольким другим адресам загорелась сухая трава. Все очаги возгорания пожарные оперативно ликвидировали.
На месте продолжают работу все соответствующие службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Напомним, днем 3 августа российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате вражеского обстрела на территории объекта вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали 16 человек.
Ранее после атаки дронов в Одесской области в больнице оказались двое детей.