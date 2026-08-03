Ключевые моменты:
- Цель атаки: Объекты транспортной инфраструктуры региона.
- 6 человек получили ранения, трое из них госпитализированы.
- Вспыхнул пожар, ликвидация последствий удара продолжается.
Взрывы в Одесском районе: что атаковано 3 августа
Воздушную тревогу в регионе объявили из-за угрозы применения баллистического или скоростного вооружения. В 10:56 Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в акватории Черного моря.
Практически сразу после этого жители Одессы и Одесского района услышали серию громких взрывов.
Как сообщили в Одесской областной военной администрации, в результате прилета на одном из объектов транспортной инфраструктуры начался пожар.
По предварительным данным, пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы, троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
На месте работают спасательные службы и профильные ведомства.
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