Ключевые моменты:

В среду, 1 октября, будет нормальная магнитосфера, без сильных волнений и бурь.

Самая сильная магнитная буря ожидается 6 октября — возможны сбои техники и ухудшение самочувствия.

В середине месяца — две умеренные бури, а в конце октября — ещё одна, слабая.

В остальное время магнитная активность будет в пределах нормы.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2025

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в октябре 2025 года на Украину обрушатся несколько магнитных бурь разной интенсивности:

1 октября — спокойная солнечная активность, Kp-индекс 3 (низкий уровень).

6 октября — самая мощная буря месяца, Kp-индекс до 6 (уровень G2). Возможны головные боли, проблемы со сном, скачки давления. Также могут наблюдаться сбои в работе GPS, банкоматов и связи.

16–17 октября — две средние бури, индекс 5–6 (уровни G1–G2). Повышенное напряжение может ощущаться у метеочувствительных людей.

25 октября — слабая буря с индексом до 4.

В остальное время Kp-индекс не превысит 2–3, что считается нормой.

Кто особенно подвержен влиянию магнитных бурь

Магнитные колебания могут вызывать дискомфорт у чувствительных людей. Типичные симптомы:

головные боли и головокружение;

скачки давления;

бессонница или, наоборот, сонливость;

усталость и раздражительность.

Особенно внимательно к своему самочувствию стоит отнестись людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и пожилым людям.

Пережить такие дни с минимальными неудобствами помогут советы медиков: