магнитные бури

Ключевые моменты:

  • В среду, 1 октября, будет нормальная магнитосфера, без сильных волнений и бурь.
  • Самая сильная магнитная буря ожидается 6 октября — возможны сбои техники и ухудшение самочувствия.
  • В середине месяца — две умеренные бури, а в конце октября — ещё одна, слабая.
  • В остальное время магнитная активность будет в пределах нормы.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2025

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в октябре 2025 года на Украину обрушатся несколько магнитных бурь разной интенсивности:

1 октября — спокойная солнечная активность, Kp-индекс 3 (низкий уровень).

6 октября — самая мощная буря месяца, Kp-индекс до 6 (уровень G2). Возможны головные боли, проблемы со сном, скачки давления. Также могут наблюдаться сбои в работе GPS, банкоматов и связи.

16–17 октября — две средние бури, индекс 5–6 (уровни G1–G2). Повышенное напряжение может ощущаться у метеочувствительных людей.

25 октября — слабая буря с индексом до 4.

В остальное время Kp-индекс не превысит 2–3, что считается нормой.

Кто особенно подвержен влиянию магнитных бурь

Магнитные колебания могут вызывать дискомфорт у чувствительных людей. Типичные симптомы:

  • головные боли и головокружение;
  • скачки давления;
  • бессонница или, наоборот, сонливость;
  • усталость и раздражительность.

Особенно внимательно к своему самочувствию стоит отнестись людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и пожилым людям.

Пережить такие дни с минимальными неудобствами помогут советы медиков:

  • Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
  • Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
  • Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
  • Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
  • При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
  • Следите за артериальным давлением.
  • Людям с хроническими заболеваниями — держите лекарства под рукой.

 

 

 

 

