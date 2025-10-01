Ключевые моменты:
- В среду, 1 октября, будет нормальная магнитосфера, без сильных волнений и бурь.
- Самая сильная магнитная буря ожидается 6 октября — возможны сбои техники и ухудшение самочувствия.
- В середине месяца — две умеренные бури, а в конце октября — ещё одна, слабая.
- В остальное время магнитная активность будет в пределах нормы.
Календарь магнитных бурь на октябрь 2025
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в октябре 2025 года на Украину обрушатся несколько магнитных бурь разной интенсивности:
1 октября — спокойная солнечная активность, Kp-индекс 3 (низкий уровень).
6 октября — самая мощная буря месяца, Kp-индекс до 6 (уровень G2). Возможны головные боли, проблемы со сном, скачки давления. Также могут наблюдаться сбои в работе GPS, банкоматов и связи.
16–17 октября — две средние бури, индекс 5–6 (уровни G1–G2). Повышенное напряжение может ощущаться у метеочувствительных людей.
25 октября — слабая буря с индексом до 4.
В остальное время Kp-индекс не превысит 2–3, что считается нормой.
Кто особенно подвержен влиянию магнитных бурь
Магнитные колебания могут вызывать дискомфорт у чувствительных людей. Типичные симптомы:
- головные боли и головокружение;
- скачки давления;
- бессонница или, наоборот, сонливость;
- усталость и раздражительность.
Особенно внимательно к своему самочувствию стоит отнестись людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и пожилым людям.
Пережить такие дни с минимальными неудобствами помогут советы медиков:
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
- Следите за артериальным давлением.
- Людям с хроническими заболеваниями — держите лекарства под рукой.