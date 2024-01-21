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Что можно и чего нельзя отправлять «Новой почтой»

Что можно и чего нельзя отправлять «Новой почтой»

Несомненно, современный оператор «Новая почта» – это очень удобный и быстрый перевозчик, и с его помощью можно отправить практически любой груз. Однако даже и у него имеются свои запреты и ограничения. Рассказываем, какие именно.

Продукты питания

По информации перевозчика, «Новая почта» не принимает к отправке продукты питания, требующие специального температурного режима или со сроком годности до 5 суток (сроки хранения должны быть указаны на упаковке), охлажденные или замороженные продукты, молочные продукты.

По «Новой почте» можно отправлять овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые упакованы в соответствии со стандартами упаковки перевозчика и не несут рисков испачкать другие отправления. Также они не должны быть произведены в местности, где объявлен карантин. Упаковка разрешенных продуктов обязательно должна быть транспортная.

Так, любые стеклянные и жестяные банки с консервацией перевозчик примет к отправке при условии, что будут упакованы надлежащим образом (то есть стекло не должно разбиться, а жестянки должны быть без признаков повреждения целостности емкости).

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Алкоголь и сигареты

«Новая почта» принимает к отправке алкогольные напитки только с содержанием спирта до 70% в стеклянной и другой таре емкостью не более 5 литров.

Сигареты отправлять нельзя, равно как и табак в любом виде.

Лекарства и медицинские изделия

Отправлять «Новой почтой» по Украине можно:

  • медицинские изделия, биологически активные добавки или диетические средства, косметические средства, которые заказываются клиентами онлайн в аптеках/аптечных супермаркетах;
  • препараты, которые не относятся к лекарственным средствам и не требуют специальных температурных условий;
  • биологический материал человека в форме мазка (в том числе из ротовой полости);
  • медицинские, антисептические, дезинфицирующие и моющие средства с содержанием спирта до 70% включая пластиковую и металлическую тару емкостью не больше 10 литров.

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Категорически запрещена отправка, если это:

  • лекарственные средства, нуждающиеся в особых условиях хранения и перевозки (в том числе перекись водорода), этиловый спирт, ветеринарные иммунобиологические средства;
  • психотропные вещества и прекурсоры, включенные Комитетом по контролю за наркотиками при Минздраве в список наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, что подлежат специальному контролю в соответствии с законодательством Украины.

Что нельзя отправлять по Новой почте

По «Новой почте» не получится передать национальную и иностранную валюту, а также ценные бумаги (исключение – нумизматические монеты и их коллекции).

Запрещено отправлять огнестрельное оружие всех видов, а также:

  • основные части оружия, устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными своими свойствами металлическими снарядами несмертельного действия, и патроны к ним;
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.);
  • боеприпасы;
  • средства инициирования взрыва;
  • взрывчатые вещества или взрывные устройства;
  • легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, если другое не предусмотрено законодательством.

Напомним, украинцы начали получать «посылки» от мошенников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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