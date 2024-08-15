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Одесский Главпочтамт: необычная тишина, история, реставрация (фоторепортаж)

Одесский Главпочтамт: необычная тишина, история, реставрация (фоторепортаж)

Здание одесского Главпочтамта (Одесская дирекция Акционерного общества «Укрпочта») по улице Садовой… Давно здесь были? Нас встречает какая-то необычная тишина…

Это внутри, в главном зале, с тем самым редким историческим солнечным фонарем. Но еще до того мы увидим неработающий киоск, зал, закрытый (справа) со стройматериалами и другие необычности.

«Ремонтировать будут?»

Но еще до того, как войти в историческое здание Главпочтамта, нужно внимательно присмотреться к его фасаду. Тот самый фасад, давно нуждающийся в реставрации…

Фасад Одесского главпочтамта
Одесский Главпочтамт, фасад
Одесский Главпочтамт нуждается в ремонте
Одесский Главпочтамт, аварийный фасад
Одесский Главпочтамт, вывеска
Одесский Главпочтамт, информация о здании
Одесский Главпочтамт, вид снаружи

Вспоминаю, какие очереди здесь были еще совсем недавно, когда люди пытались приобрести марки наших военных времен: «тот самый корабль», «Ассоль уже не та»…

И да, еще до того, как вы пройдете в главный зал, увидите вход (левое крыло) в новый одесский Музей – Музей геноцида «Территория памяти»

– Здесь все так изменилось, – говорит мужчина, глядя на киоск «Филателия».

Этот киоск сейчас не работает. А еще (это уже в главном зале) не работает другой киоск – розничной торговли. Только объявление с извинением за неудобства…

Слева в главном зале сейчас тоже ничего не работает. Даже привычных окошек нет.

Мужчина рядом со мной рассматривает удивленно, спрашивает:

– Почему такая тишина?.. Только несколько окошек работают. Людей так мало… Главпочтамт ремонтировать будут? Или вообще того…

Не знаю, что ответить… Спросила у работниц за открытыми окошечками об этом.

Услышала, конечно, в ответ:

– Вопрос не к нам… Мы не знаем…

Одесский Главпочтамт, киоск филателия
Одесский Главпочтамт, в входа
Одесский Главпочтамт, двери
Одесский Главпочтамт, закрыто
Одесский Главпочтамт, киоск закрыт

Главпочтамт собирались реставрировать

Людей очень мало. Женщина оформляет подписку на газету, другая спрашивает что-то о марках.

А я вспоминаю, что ремонт (реставрация) в Главпочтамте готовился. Даже тендер был объявлен.

Но было это еще в январе того же 2022-го. В феврале началась полномасштабная война…

Одесский Главпочтамт, потолок

Поднимаю голову, смотрю на большой солнечный фонарь (вот же красавец!), тоже исторический, как и само здание нашего с вами Главпочтамта, памятник архитектуры, объект культурного наследия на улице Садовой.

Страницы истории

Одесский Главпочтамт, 125 лет

Самое время вспомнить страницы его истории…

Одесский Главпочтамт отпраздновал свое 125-летие в прошлом году.

Это историческое здание нашего города, объект культурного наследия.

Возведен по проекту архитекторов В. Харламова и В. Домбровского. Почта переехала сюда в 1898 году. Сооружение Почтамта было создано целенаправленно для объединения всех услуг связи (почта, телеграф, телефон) в одном комплексе.

Как сообщает украинская Википедия, до 1917 года почтамт работал с 8 до 20 часов, для посетителей действовал бесплатный гардероб, на входе стоял швейцар. Каждое из 26 (!) операционных окон центрального зала работало по своему графику.

Здание Главпочтамта было сильно повреждено во время Второй мировой войны. С 1945 по 1962 годы почтамт размещался на улице Гоголя, 12. Проект восстановления здания почтамта утвердили в 1956 году, все работы выполнили в 1956-1962 годах…

Как Главпочтамт – истинно знаковое здание для Одессы – выглядит сегодня, смотрите на фото:

Одесский Главпочтамт внутри
Одесский Главпочтамт, людей мало
Одесский Главпочтамт, окошки закрыты
Одесский Главпочтамт, тишина...
Одесский Главпочтамт
Одесский Главпочтамт, посетителей мало
Одесский Главпочтамт, посетители
Одесский Главпочтамт, подписной каталог
Одесский Главпочтамт, интерьер
Одесский Главпочтамт, солнечный фонарь

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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