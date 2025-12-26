Ключевые моменты:
- Одессу накрыло снегом
- Спецтехника уже работает
Водителей призывают быть осторожными на дорогах
В Одессе наблюдается ухудшение погодных условий. Потому городские службы работают в режиме повышенной готовности для оперативной ликвидации возможных последствий непогоды.
По информации пресс-службы Одесской МВА, в 13:30 начаты работы по обработке проезжей части реагентами согласно утвержденным маршрутам.
https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/web/#@odessa_life
К слову, привлечено более 30 единиц техники. При ухудшении погодных условий дополнительно будут привлечены силы и техника. На дороге гололед, поэтому водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными.
Также читайте: Черное море с пятнами масла: дошло ли загрязнение до Куяльницкого лимана.
Спросить AI: