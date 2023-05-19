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Одесский почтамт отметил юбилей и выпустил праздничную марку (фоторепортаж)

Одесский почтамт отметил юбилей и выпустил праздничную марку (фоторепортаж)

Одесский главпочтамт торжественно отметил 125-летие со дня переезда в здание по адресу Садовая, 10. Об этом сообщил руководитель Одесской дирекции «Укрпочты» Сергей Дрозд на своей странице в фейсбуке.

Следует заметить, что первая почтовая контора в Одессе была открыта еще в 1816 году, о чем мы писали ранее.

А вот в новое здание, где сейчас находится Одесский главпочтамт на улице Садовой, 10, почта переехала в 1898 году.

Именно эту дату отметили работники одесского отделения связи, выпустив юбилейную марку.

почта

«С совещания этого мы выпустили праздничную марку, и вместе с Дмитрий Радулов, и Игорем Ковалем ее запустили в оборот», — рассказал Сергей Дрозд.

Вместе с секретарем Одесского городского совета Игорем Ковалем и заметитетелем головы Одесской областной военной администрации Дмитрием Радуловым, новую марку погасили и все желающие имели возможность в этот день ее и приобрести.

марка

Руководство Одесского почтамта всех присутствующих также угостили тортом и шампанским, специально изготовленными к юбилею.

почта юбилей
почта юбилей
почта юбилей
почта юбилей

Ндумаем, что в прошлом году мы писали, как здание Одесского главпочтамта планировали отреставрировать.

Также об истории начала работы почтовой службы в Одессе можно прочесть здесь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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