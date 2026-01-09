Ключевые моменты:

Во Львове произошла серия взрывов после 23:00, но тип ракеты пока не установлен.

Официальные власти пока не подтверждают информацию о применении ракеты «Орешник».

Военные заявляют, что ракета двигалась со скоростью около 13 000 км/ч по баллистической траектории.

Взрыв во Львове: ракетный удар или «Орешник»?

В ночь с 8 на 9 января во Львове прогремела серия мощных взрывов, которые стали причиной тревоги по всей Украине. Хотя в сети появилась информация, что это был удар ракетой «Орешник», официальные данные пока не подтверждают эту версию.

После 23:00 по всей стране была объявлена тревога из-за угрозы баллистической ракеты. Как сообщило воздушное командование «Запад», ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час. Однако тип ракеты пока не называют.

Какой именно баллистической ракетой враг ударил по Львову определят после изучения всех ее элементов.

«8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов», — говорится в сообщении.

Городской голова Львова, Андрей Садовый, также заявил, что пока неизвестно, была ли использована именно ракета «Орешник», как утверждают в некоторых источниках. Это еще предстоит выяснить. Телеграм-канал «Николаевский Ванек» отметил, что «Орешник» якобы был без боевой части, но подтверждений этому нет.

Военные добавляют, что силы противовоздушной обороны Западного командования находятся в полной готовности и продолжают делать все возможное для защиты Украины от дальнейших атак.

