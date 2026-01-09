Ключевые моменты:

СБУ задержала 52-летнюю одесситку, наводившую вражеские удары по позициям Сил обороны.

Для конспирации она шпионила под видом выгула собак, которых одалживала у знакомых.

Фигурантку поймали «на горячем» со смартфоном, содержащим отчеты для российской разведки.

За госизмену женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным СБУ, 52-летняя безработная местная жительница собирала координаты объектов для потенциальных ударов. Среди целей были подразделения спецслужбы, выполняющие боевые задачи на южном направлении. В поле зрения российской разведки женщина попала через своего знакомого, который проживает в РФ и сотрудничает с ГРУ.

Для конспирации агентка обходила местность, притворяясь, что выгуливает собак, которых брала у знакомых. Она регулярно меняла одежду и манеру поведения, а нужные локации отмечала на гугл-картах. Разведданные в виде фото, видео и геолокаций она отправляла куратору через мессенджер.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку «на горячем» во время доразведки вблизи режимного объекта. При обыске у нее изъяли смартфон с подготовленным агентурным отчетом и антиукраинскими постами в Telegram.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену в условиях военного положения. Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Почему ушел Малюк: закулисье отставки главы СБУ.