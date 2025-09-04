Ключевые моменты:

В порту Черноморск стартовал крупнейший концессионный проект в истории независимой Украины, к которому готовы присоединиться более 40 мировых компаний.

Он предусматривает модернизацию Первого и Контейнерного терминалов.

Объем инвестиций оценивается в сотни миллионов долларов, а ожидаемые поступления в бюджет превысят $1,1 млрд.

Проект создаст свыше тысячи рабочих мест и позволит возобновить контейнерные перевозки.



Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в Черноморске премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер Алексей Кулеба дали старт первому во время войны публично-частному партнерству в портах.

В проект вошли Первый и Контейнерный терминалы. Это стратегические активы, которые остаются в собственности государства, а инвестор берет на себя модернизацию и управление.

Проект должен стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов. Его масштаб — сотни миллионов долларов в модернизацию причалов и оборудования, более 1,1 миллиарда долларов поступлений в бюджеты в течение сорока лет и более тысячи рабочих мест с гарантиями для людей.

“Для Черноморска это стабильность и развитие, для Украины — возобновление контейнерных перевозок. Уже через 3 года — до 250 тыс. TEU, в перспективе — более полумиллиона. Это путь к уровню ведущих европейских хабов”, — отметил Кипер.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба подписал приказ о создании конкурсной комиссии, а следующие шаги — подготовка документации, международный конкурс и определение победителя. Сообщается, что проект уже заинтересовал более 40 международных портовых операторов и инвесторов, что обеспечит высокую конкуренцию и лучшие условия для государства.

По словам Юлии Свириденко, формат такого партнерства позволяет государству сохранить собственность, а инвестору — модернизировать и управлять, демонстрируя миру открытость Украины к инвестициям и прозрачные правила для бизнеса.

