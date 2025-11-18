Ключевые моменты:

РФ применила 4 ракеты «Искандер-М» и 114 ударных дронов; ПВО уничтожила 101 БПЛА.

В Днепре разрушено пригородное депо, поврежден вокзал и гражданские объекты.

За сутки зафиксировано 151 бой, враг потерял 960 человек и значительное количество техники.

Масштабная атака дронами и ракетами по Украине

Ночь на 18 ноября стала одной из самых напряжённых за последнее время. Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 114 ударными беспилотниками различных типов — Shahed, «Гербера» и другими. По данным Воздушных сил, силы ПВО смогли сбить или подавить 101 вражеский дрон на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание четырех ракет и 13 БПЛА в 15 разных локациях. В двух местах упали обломки сбитых устройств.

ОГсновной удар был направлен на Днепр. Серьезные повреждения получил пригородный депо-комплекс, обслуживающий пассажирские поезда региона — это уже второй массированный удар по этому объекту за время полномасштабной войны. Разрушен главный ремонтный цех, поврежден вокзал. Начаты разбор завалов и восстановительные работы.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Гайваненко, пострадали админздание, СТО, магазины, точки торговли, заведение питания, инфраструктурные объекты, шесть многоэтажек, гаражи, более 20 автомобилей. Еще три машины уничтожены полностью. Повреждены редакции «Суспільного» и «Українського радіо». К счастью, обошлось без жертв.

Также враг нанес удары по ряду железнодорожных станций в Харьковской области. В Берестине травмирован железнодорожник, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены вагоны и другая инфраструктура четырех станций.

Обстрелы по всей линии фронта и потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Россия нанесла три ракетных и 61 авиаудар, использовав шесть ракет и 131 управляемую авиабомбу. Также выпущено 5130 дронов-камикадзе и совершен 4336 обстрелов, включая 75 — из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны поразила три места сосредоточения личного состава и техники противника. Общие потери российской армии за сутки составили 960 человек. Также уничтожены 13 артиллерийских систем, одна РСЗО, одно средство ПВО, 294 оперативно-тактических дрона и 43 единицы автомобильной техники.