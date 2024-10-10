В Одессе подожгли флажки у мемориала на Европейской площади – кто и зачем это сделал (видео)

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции.

О позорном поступке молодого человека, совершенном им в ночь на четверг, 10 октября 2024 года, на Европейской площади, полицейским сообщили военнослужащие Нацгвардии Украины. Во время патрулирования города они вместе с прохожими заметили, как незнакомец поджигает сине-желтые флажки и выкрикивает что-то непонятное у большого флага.

Во время осмотра происшествия полицейские изъяли более 50 фрагментов подожженных флажков. Молодого человека доставили в территориальное подразделение полиции для установления его личности и всех обстоятельств содеянного им. Правонарушителем оказался 23-летний житель Одессы. По его словам, он поджег флажки в память о павших защитниках, потому что таким образом «молился за мир в Украине».

Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за курение табачных изделий и распитие алкогольных напитков в запрещенных местах. Также он нарушал комендантский час, за что законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность.

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Кроме этого, полицейские установили, что этот же молодой человек причастен к краже в обменном пункте по улице Ришельевской, о которой вчера днем сообщили сотрудники учреждения. Находясь в помещении обменника, юноша заметил на стене планшетное устройство для самостоятельного подсчета клиентами обменной суммы, сорвал его и скрылся. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.

Действия парня в полиции квалифицируют по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами);

ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения).

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В рамках начатых производств будет назначен ряд экспертиз, в том числе и по установлению вменяемости правонарушителя.

Ранее полиция начала уголовное производство в отношении женщины, пытавшейся повесить российский триколор на Европейской площади.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что одессит мобилизовался, чтобы корректировать удары рашистов.