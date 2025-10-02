Ключевые моменты:

В ночь на 2 октября российские силы атаковали депо «Укрзализныци» в Одессе. В результате удара осколочные ранения получил машинист. Он находится под наблюдением врачей.

Атаки также затронули Киевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, также пострадала железнодорожная инфраструктура в Конотопе.

Некоторые поезда Черниговского и Сумского направлений следуют с задержками.

Удар по депо «Укрзализныци» в Одессе: пострадал машинист

Ночью 2 октября Россия нанесла массированный обстрел по Одессе и области. Один из ударов пришёлся на депо «Укрзализныци». Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

В результате атаки пострадал машинист поезда — он получил осколочные ранения, ему сейчас оказывают медицинскую помощь.

По данным Одесской ОВА, также повреждены крыша и остекление частного дома, пострадал еще один человек.

Зафиксированы перебои с электроснабжением. К утру энергетикам удалось перезапустить поврежденную инфраструктуру из различных источников там, где это технически возможно. Временно без света остаются 46,6 тыс. потребителей. Продолжаются ремонтные работы.

Россия продолжает атаковать инфраструктуру Украины

Кроме Одессы, удары пришлись на Киевскую область, где враг выпустил десятки дронов по мирным населенным пунктам. Под обстрелами также оказались Днепропетровская и Запорожская области, сообщил Кулеба.

На севере страны, в частности в Конотопе, атакована железнодорожная инфраструктура приграничных общин. Поезда остановили на безопасных участках, чтобы избежать последствий. К утру движение было восстановлено, контактная сеть отремонтирована.

Из-за обстрелов некоторые поезда в Черниговском и Сумском направлениях следуют с опозданием.

Алексей Кулеба подчеркнул, что Россия целенаправленно разрушает ключевые элементы украинской устойчивости — транспорт, энергетику и дороги. Такие удары направлены на ослабление страны изнутри.

Он также отметил, что российское вооружение невозможно без иностранных комплектующих, поэтому Украина призывает усилить санкции и прервать все каналы поставок для страны-агрессора.

Как сообщала “Одесская жизнь”, этой ночью Одессу массированно атаковали ударные дроны-камикадзе, работала ПВО, в части города пропал свет.

