Об этом сообщили в пресс службе Одесского горсовета.
Зимой панорамный лифт не работал и был запущен в работу менее недели назад.
Вчера во время осмотра объектов коммунальщики зафиксировали акт вандализма — неизвестные повредили стеклянную стенку лифта. Сейчас специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» меняют стеклопакет, чтобы восстановить работу лифта.
Одесская мэрия в очередной раз обращается к одесситам и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городской громады. Умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.
Если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону полиции: 102.
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