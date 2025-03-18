Об этом сообщили в пресс службе Одесского горсовета.

Зимой панорамный лифт не работал и был запущен в работу менее недели назад.

Вчера во время осмотра объектов коммунальщики зафиксировали акт вандализма — неизвестные повредили стеклянную стенку лифта. Сейчас специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» меняют стеклопакет, чтобы восстановить работу лифта.

Одесская мэрия в очередной раз обращается к одесситам и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городской громады. Умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону полиции: 102.

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