Главные моменты:

До конца года возле больниц появятся 22 новые инвалидные парковки.

На платных парковках уже обустроили 55 специальных мест, что упростит контроль и штрафы нарушителей.

Для 16-й станции Фонтана рассматривают вариант со шлагбаумом и пешеходной зоной по выходным.

Парковочные места для людей с инвалидностью в Одессе

Одесса активно расширяет доступность парковок для людей с инвалидностью. До конца года возле городских больниц появится 22 новых специально оборудованных места. В сумме это уже 65 локаций с понятными знаками и разметкой. Об этом шла речь во время заседания транспортной комиссии Одесского горсовета.

Как отметил депутат Петр Обухов, в следующем году работа продолжится, чтобы охватить все медицинские учреждения города.

Помимо этого, коммунальное предприятие «Одестранспарксервис» оборудовало 55 таких мест на платных парковках. Установленные знаки помогут водителям лучше понимать, где парковаться запрещено, а полиции — быстрее штрафовать нарушителей.

Решение ситуации на 16-й станции Фонтана

Отдельно обсуждалось решение проблемы на 16-й станции Фонтана, где летом из-за хаотично припаркованных авто скорая помощь не смогла вовремя подъехать к 14-летней девочке в тяжелом состоянии после утопления. Проект, предложенный общественной организацией, оказался нереализуемым, поэтому рассматривается другой вариант. Городские службы предлагают установить шлагбаум и сделать территорию пешеходной по выходным летом. Департамент уже направил новую схему организации движения в полицию.

Также стало известно, что в городе наконец определили маршруты 20 гуманитарных автобусов, которые будут бесплатно перевозить людей.

