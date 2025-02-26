Как сообщили в пресс-службе мэрии, практически ежедневно неизвестные оставляют надписи, ломают скамейки, выламывают урны вместе с бетоном и бьют стеклянные стены остановочных комплексов.
Также периодически остановки общественного транспорта повреждаются в результате дорожно-транспортных происшествий.
Одесская мэрия в очередной раз обращается к одесситам и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городской громады. Умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.
Всего на обслуживании КП «Городские дороги» — 884 остановочных комплекса общественного транспорта: 605 остановок с павильонами и 279 без павильонов.
Как сообщалось, в декабре прошлого года неизвестные разлили белую краску на плиточном покрытии в Горсаду.
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