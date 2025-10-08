Ключевые моменты:
- Трамваи №18 и №20 временно не работают, их заменили маршрутки.
- На улицах города есть участки с локальными подтоплениями, но движение не остановлено.
- Некоторые светофоры отключены — водителей просят быть осторожными.
Ситуация с общественным транспортом в Одессе
По состоянию на 13:00 движение по большинству улиц Одессы остаётся свободным, несмотря на дождь и подтопления. Одесский горсовет сообщил, что временно приостановлена работа трамвайных маршрутов №18 и №20. На этих участках пассажиров перевозят маршрутные такси.
Трамвайный маршрут №7 снова запустили — он курсирует от улицы 28-й Бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги. Остальные трамваи ходят по обычному расписанию.
Подтопленные улицы и отключенные светофоры
По данным мэрии, локальные затопления наблюдаются:
- Улица Наливная, 15 — подтоплена проезжая часть, но машины могут проехать.
- Ярмарочный переулок — также отмечено подтопление, движение возможно.
На некоторых перекрёстках временно отключены светофоры. Это может повлиять на безопасность движения:
- Николаевская дорога — Сортировочная
- Проспект Добровольского — улица Кишинёвская
- Улица Балковская — улица Желябова
Городские службы продолжают мониторинг и просят водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.
