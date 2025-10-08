Ключевые моменты:

Трамваи №18 и №20 временно не работают, их заменили маршрутки.

На улицах города есть участки с локальными подтоплениями, но движение не остановлено.

Некоторые светофоры отключены — водителей просят быть осторожными.

Ситуация с общественным транспортом в Одессе

По состоянию на 13:00 движение по большинству улиц Одессы остаётся свободным, несмотря на дождь и подтопления. Одесский горсовет сообщил, что временно приостановлена работа трамвайных маршрутов №18 и №20. На этих участках пассажиров перевозят маршрутные такси.

Трамвайный маршрут №7 снова запустили — он курсирует от улицы 28-й Бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги. Остальные трамваи ходят по обычному расписанию.

Подтопленные улицы и отключенные светофоры

По данным мэрии, локальные затопления наблюдаются:

Улица Наливная, 15 — подтоплена проезжая часть, но машины могут проехать.

Ярмарочный переулок — также отмечено подтопление, движение возможно.

На некоторых перекрёстках временно отключены светофоры. Это может повлиять на безопасность движения:

Николаевская дорога — Сортировочная

Проспект Добровольского — улица Кишинёвская

Улица Балковская — улица Желябова

Городские службы продолжают мониторинг и просят водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.

