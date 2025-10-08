дождь в Одессе

Ключевые моменты:

  • Трамваи №18 и №20 временно не работают, их заменили маршрутки.
  • На улицах города есть участки с локальными подтоплениями, но движение не остановлено.
  • Некоторые светофоры отключены — водителей просят быть осторожными.

Ситуация с общественным транспортом в Одессе

По состоянию на 13:00 движение по большинству улиц Одессы остаётся свободным, несмотря на дождь и подтопления. Одесский горсовет сообщил, что временно приостановлена работа трамвайных маршрутов №18 и №20. На этих участках пассажиров перевозят маршрутные такси.

Трамвайный маршрут №7 снова запустили — он курсирует от улицы 28-й Бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги. Остальные трамваи ходят по обычному расписанию.

Подтопленные улицы и отключенные светофоры

По данным мэрии, локальные затопления наблюдаются:

  • Улица Наливная, 15 — подтоплена проезжая часть, но машины могут проехать.
  • Ярмарочный переулок — также отмечено подтопление, движение возможно.

На некоторых перекрёстках временно отключены светофоры. Это может повлиять на безопасность движения:

  • Николаевская дорога — Сортировочная
  • Проспект Добровольского — улица Кишинёвская
  • Улица Балковская — улица Желябова

Городские службы продолжают мониторинг и просят водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.

