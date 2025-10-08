Ключевые моменты:

8 октября в Одессе снова дожди вызвали подтопления и сбои в работе электротранспорта.

Временно остановлены трамваи №18 и №20, вместо них курсируют маршрутки.

Трамвай №7 уже восстановил движение, дождевая вода откачивается коммунальными службами.

Непогода в Одессе 8 октября: транспорт и подтопления

Дожди снова создают проблемы в Одессе. По данным мэрии, трамваи №18 и №20 временно не выходят на линии — на этих маршрутах сейчас работают маршрутные такси.

В то же время, трамвайный маршрут №7 возобновил движение. Вагоны следуют от улицы 28-й Бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги.

Несмотря на дождь, дороги города в целом проезжие. Однако есть участки с подтоплениями. Так, на улице Наливной, 15, затоплена проезжая часть, но движение транспорта сохраняется. Также подтоплен Ярмарочный переулок, проезд возможен.

Коммунальные службы — в частности, дежурные бригады КП «Городские дороги» — продолжают очищать ливневки, чтобы ускорить отвод воды.

