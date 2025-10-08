Ключевые моменты:
- Фильм «Санаторий» снят в сотрудничестве Ирландии и Украины, полностью на украинском языке. Это дебют режиссёра Гара О’Рурка в документальном кино.
- Действие происходит в Куяльнике — санатории под Одессой, где люди ищут любовь, здоровье и покой даже во время войны.
- Фильм стал кандидатом Ирландии на «Оскар 2026» в номинации «Международный художественный фильм» и получил высокую оценку Ирландской киноакадемии за визуальную мощь и эмоциональную глубину.
Ирландский фильм на украинском языке: путь к «Оскару»
Ирландская киноакадемия (IFTA) выдвинула документальную ленту «Санаторий» (Sanatorium) на 98-ю премию «Оскар» в категории «Международный художественный фильм». Это первый фильм режиссёра Гара О’Рурка, и он сразу получил шанс побороться за самую престижную кинопремию мира.
Сюжет разворачивается в окрестностях Одессы — в легендарном санатории «Куяльник». Это место известно своей целебной черной грязью, которая, по поверьям, лечит бесплодие, болезни суставов и даже эмоциональные травмы. На фоне разрушительной войны, отдыхающие продолжают приезжать в санаторий — за телесным и душевным исцелением.
Фильм показывает, как даже в условиях нестабильности и опасности люди продолжают искать надежду, любовь и поддержку. Персонал санатория заботится о гостях, несмотря на тревожные новости, а сами посетители — настоящие герои фильма — делятся своими историями, мечтами и надеждами.
«Это визуально мощный фильм с реальными героями, которые пытаются сбежать от реальности в стенах необычного оздоровительного центра. Он точно затронет зрителей по всему миру», — отметила Айне Мориарти, глава Ирландской киноакадемии.
Что известно о фильме «Санаторий» — кандидате на «Оскар 2026»:
- Название: Sanatorium
- Язык: украинский
- Страна-производитель: Ирландия
- Продакшн: при участии украинской студии 2332 Films
- Место съёмок: санаторий Куяльник, Одесская область
- Категория на «Оскаре»: Международный художественный фильм