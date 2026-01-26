Ключевые моменты:

В Одессе высокая ставка туристического сбора, но низкие реальные доходы;

Отели платят налог, а рынок посуточной аренды квартир работает «в тени»;

Власти поддерживают реформу, которая должна навести порядок в аренде жилья.

Туристический сбор в Одессе: почему бюджет недополучает деньги

На одном из аппаратных совещаний обсуждался вопрос увеличения поступлений в городской бюджет Одессы за счет местных налогов. Особое внимание уделили туристическому сбору.

Как сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, ситуация выглядит парадоксально: ставка туристического сбора в Одессе — одна из самых высоких в Украине (0,5%), но реальные поступления в бюджет — одни из самых низких.

Причина в том, что налог в основном платят легальные отели. При этом большой сегмент посуточной аренды квартир остается вне контроля и не платит сбор. Это создает неравные условия для бизнеса: те, кто работает честно, оказываются в худшем положении, а город теряет деньги.

Аренда жилья и налоги: что хотят изменить власти

По словам Лысака, проблему нужно решать системно. Сейчас Министерство развития готовит реформу рынка аренды жилья. Она предусматривает прозрачные договоры и понятное налогообложение. Одесская городская военная администрация поддерживает этот подход и отмечает, что туристический сбор — это не просто налог. Эти средства идут на инфраструктуру, чистоту и комфорт города, которыми пользуются как туристы, так и сами одесситы. Поэтому правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года туристический сбор в Украине достиг рекордных 142,6 млн грн, что на треть больше, чем в прошлом году. Лидерами стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области, тогда как Одесская область потеряла позиции и сократила поступления почти вдвое по сравнению с довоенным периодом.

