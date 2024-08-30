Больше туристов и ниже цены: что изменилось в курортной Одессе за время войны

По оценкам Фазиля Аскерова, с мая по сентябрь 2024 года в Одессе остановилось на ночлег около 500-600 тысяч туристов. Если учитывать также зимний и весенний периоды, общая цифра может достигать 800-900 тысяч человек. При тех же условиях в «доковидные» времена Одессу за сезон посещало до двух миллионов туристов.

Как изменились цены на жилье в Одессе

Цены на жилье, по словам Аскерова, в целом остались на уровне довоенных времен. В некоторых случаях — даже снизились, особенно в гривневом єквиваленте.

Например, если до войны ночь в отелях Одессы стоила около 100 долларов, то теперь туристы могут найти номера за 35-50 долларов. Фазиль подчеркнул, что есть «предел прибыльности», ниже которого цены опуститься не могут, иначе гостиницы будут работать в убыток.

Какие отели в Одессе выбирают туристы

В первую очередь туристы выбирают дорогие отели. Спрос обусловлен высоким уровнем инфраструктуры и комфорта. Люди, которые раньше выезжали за границу, теперь остаются в Украине, и, как результат, дорогие отели в Одессе оказались более загруженными, чем отели среднего сегмента».

Аскеров также отметил, что количество краткосрочной аренды жилья в Одессе сократилось примерно втрое по сравнению с довоенным периодом. Это связано с тем, что многие квартиры, которые раньше сдавались посуточно, теперь используются для долгосрочной аренды переселенцами из временно оккупированных территорий и тех, где идут боевые действия. жителями, переехавшими в Одессу из других регионов Украины.

Таким образом, Одесса остается важным туристическим центром Украины даже в условиях войны. Благодаря поддержке туристов, многие гостиницы и предприятия города смогли выжить и продолжить свою работу.