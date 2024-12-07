Аренда жилья в Одессе: стоит ли доверять риэлтору и за что мы платим?

Зачем нам риелтор?

– Кто такой риэлтор и чем он занимается?

– Риэлтор – это специалист, помогающий физическим и юридическим лицам с информацией и консультациями по аренде, покупке, продаже и обмену недвижимости. Риелторы обычно поддерживают клиентов при заключении соглашения, сопровождают их до подписания договора и получения денег, а также организуют нотариальное удостоверение документов. Риэлторы также:

консультируют клиентов – предоставляют информацию о рынке недвижимости (спрос, предложение, цены);

– предоставляют информацию о рынке недвижимости (спрос, предложение, цены); готовят документы – оформление необходимых документов и первичная проверка юридической «чистоты» объекта;

– оформление необходимых документов и первичная проверка юридической «чистоты» объекта; занимаются поиском покупателей или арендаторов , а также подбирают недвижимость для покупки или аренды и организуют показы;

, а также подбирают недвижимость для покупки или аренды и организуют показы; рекламируют объекты недвижимости через интернет, соцсети и печатные СМИ;

через интернет, соцсети и печатные СМИ; оказывают посреднические услуги – ведение переговоров и согласование условий соглашений между сторонами;

– ведение переговоров и согласование условий соглашений между сторонами; заключают договоры купли-продажи, аренды (через нотариуса или адвоката).

Рекомендуется найти одного специалиста, который будет сопровождать вас во время всего соглашения. Профессиональный риелтор является многофункциональным специалистом в таких областях, как право, строительство, маркетинг, психология и ведение переговоров

За что мы платим риелтору?

– За что мы платим специалисту?

– Клиент платит риэлтору комиссию за предоставленные услуги. Часто между риэлторами и клиентами возникают спорные вопросы, когда клиент не понимает, какие услуги предоставляет риэлтор и из чего состоит их стоимость. Причин конфликтов может быть две: либо услуги фактически не предоставлялись, либо риэлтор настолько профессионально понял требования клиента, что смог удовлетворить его запрос сразу.

– Есть ли какие-то законодательные требования к риэлторам в Украине?

– В законодательстве Украины понятие «риэлтор» четко не определено: отсутствует профильный закон, а также государственные лицензирования или сертификация этой деятельности. Его деятельность регулируется гражданским и хозяйственным законодательством, а также нормами договорных отношений.

Если я хочу арендовать квартиру, мне нужен риэлтор?

– Какие ошибки могут возникнуть при аренде без риэлтора?

– Существует много ошибок, которые могут произойти. Во-первых, если арендатор живет в квартире без заключения письменного договора, он не имеет никаких прав и может быть изгнан в любой момент. Во-вторых, если заключен договор, скачанный из интернета или составленный без учета прав арендатора, это тоже опасно. Такой договор не дает никаких гарантий арендатору и не допускает ответственности для арендодателя. В-третьих, арендаторы часто не знают о мошеннических схемах на рынке, таких как: реклама несуществующей квартиры, сдача жилья лицами, не являющимися собственниками, или сокрытие информации о реальных коммунальных платежах, соседях, районе. Также может быть чрезмерное заселение арендаторов, включая малолетних детей или домашних животных.

– Может ли риэлтор разрешать конфликты между арендатором и арендодателем?

– Функции риэлтора считаются завершенными, когда заключен договор аренды. Помощь в разрешении конфликтов предоставляется с согласия сторон и может быть платной или бесплатной. Сейчас одной из популярных услуг риэлторов является управление имуществом. В этом случае владелец квартиры заключает договор с риелтором, который становится управляющим. Он отвечает за техническое состояние квартиры, регулярность арендных платежей и оплату коммунальных услуг.

Какая роль риэлтора в заключении договора?

– Как риэлтор помогает заключать договор аренды?

– Как правило, у профессиональных риэлторов есть бланк юридически грамотного договора аренды, учитывающий интересы обеих сторон. Также риелтор помогает оценить реальное состояние рынка аренды в настоящее время, привлекательность объекта, потенциальную опасность арендаторов и т.д.

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– Что делать, если арендатор или арендодатель нарушают условия договора?

– В такой ситуации есть три варианта действий: переговоры, написание официальных претензий или обращение в суд. Полиция не занимается этими вопросами, если нарушение не связано с криминалом. Лучше всего решать спорные вопросы мирно на этапе переговоров. Судебные дела, особенно во время войны, могут потребовать много времени, денег и энергии. Более того, суд не всегда решает проблему; иногда исполнение решения становится сложнее. В большинстве случаев исполнение судебного решения по делам аренды заканчивается либо мирными переговорами, либо уголовными последствиями.

– Насколько договор законен?

– Если аренда менее трех лет, стороной договора выступает реальный владелец квартиры. Договор, заключенный в простой письменной форме, абсолютно законен.

Самый легкий способ оформить договор – обратиться к адвокату, который подготовит проект в соответствии с действующим законодательством. Во многих агентствах недвижимости или у профессиональных риэлторов уже есть готовые образцы таких договоров, но не у всех

Каких проблем можно ожидать от риэлтора?

– Есть ли опасность в подписании договора с риелтором?

– Главное, чтобы в договоре были четко прописаны не только права риелтора, но и конкретные обязанности. Ответственность за нарушение договора должна возлагаться на обе стороны – как на клиента, так и на риэлтора, с указанием условий, сроков и сумм компенсации. Особую опасность представляют «бесплатные» услуги риэлтора. В случае незначительного нарушения договора клиентом такие услуги могут неожиданно стать очень дорогими.

– Какие проблемы могут возникнуть при аренде через риэлтора?

– Главная проблема – это наткнуться на риелтора с подходом: «миссия – комиссия». В таких случаях все действия направлены исключительно на быстрое получение вознаграждения без учета интересов, пожеланий или требований арендатора и арендодателя. Сдать «абы кому» или заселить «абы куда». К счастью, таких риелторов немного.

– Как проверить, надежен ли риэлтор?

– Достаточно проверить риэлтора в поисковике браузера или социальных сетях. Вы можете найти много информации о нем. Также можно спросить: в каком агентстве он работает, где находится его офис, в каких общественных организациях он состоит?

– Несет ли риэлтор ответственность, если арендатор или арендодатель – мошенники?

– Если такая ответственность договором не предусмотрена, риелтор ничего вам не должен. Если письменный договор вообще не заключался, риелтор тоже не обязан отвечать за свои действия. Но ответственный риелтор проверяет потенциальных арендаторов и арендодателей, а также состояние квартиры на предмет юридической чистоты. Или предлагает арендаторам недорогую страховку жилья на случай непредвиденных ситуаций.

При выборе арендатора или арендодателя следует полагаться не только на интуицию или профессионализм риелтора, но и самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Проверить личность можно в базах данных «Судебная власть Украины», «Розыск МВД», «Реестр санкций», «База недействительных документов Государственной миграционной службы», «Реестр должников», «Миротворец», а также по запросу «ФИО» в поиске вашего браузера

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