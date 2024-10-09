Аренда жилья в Одессе: особенности, цены и спрос в военное время

Как изменились цены, что ищут арендаторы и на что следует обратить внимание при выборе жилья во время войны в Одессе, рассказывает Светлана Шагарова, основатель и руководитель Центра семейной недвижимости Lider Family.

Война и спрос на аренду

– Как война повлияла на аренду жилья в Одессе?

– В 2022 году наш город стал транзитным пунктом для многих людей. Переселенцы из Херсона, Николаева, Днепра, Мариуполя, приезжая в Одессу, оставались на три-четыре месяца. За это время они решали, что делать дальше. В 2023 году ситуация была похожей. Люди следили за тем, что происходит на фронте. И если понимали, что останутся надолго, продолжали аренду или искали новое жилье. В 2024 году поток людей изменился: одни уехали дальше, другие обустроились или приобрели свое жилье. А вот традиционной потребности в аренде со стороны трудовых мигрантов не было, поскольку они не приезжают в город во время войны.

Большинство долгосрочных арендаторов в 2022-2023 годах составляли военные, которых переводили в Одессу. Они выбирали жилье в определенных районах, что повлекло за собой рост цен на аренду в менее популярных и отдаленных частях города

– Изменились ли цены на аренду жилья?

– Еще в начале войны стоимость аренды жилья в Одессе снизилась примерно на треть и до сих пор остается низкой. Также многие квартиры сдавались только за оплату коммунальных услуг. Если раньше апартаменты в Аркадии стоили минимум 500 долларов в месяц, то сейчас их аренда составляет 300-350 долларов. В спальных районах, где до войны аренда составляла 10-11 тысяч гривен, теперь цены снизились до 4-6 тысяч гривен. Однако этим летом вернулся спрос на аренду сезонного жилья. С июля по сентябрь найти жилье было очень сложно. Минимальная стоимость посуточной аренды составляла около 50 долларов.

Для арендаторов, которые давно снимают квартиру в Одессе, сезонные повышения не происходят. Раньше такое практиковали, но это больше зависит от экономических изменений. Если сейчас аренда в некоторых районах выросла, то ненамного. Одесса все еще находится под пристальным вниманием соседа-агрессора и подвергается обстрелам

– Какое жилье выбирают арендаторы?

– В основном люди ищут комфортное и современное жилье. Арендаторы, в частности переселенцы, отказываются от старых квартир, особенно с «бабушкиным» ремонтом. Если люди приезжают из Одесской области, то иногда могут арендовать более скромные варианты. Или военные снимают однокомнатную квартиру на нескольких человек, примерно за пять тысяч гривен.

В Одессе нет проблем с арендой жилья для военнослужащих. Квартиры им сдают без особой сложности. В некоторых регионах Украины, напротив, наблюдается тенденция отказов

– Это правда, что с детьми и животными труднее снять жилье?

– Так было всегда. Владельцы квартир переживают за сохранность своего имущества, особенно если квартира находится в хорошем состоянии. К примеру, одна интеллигентная семья моряков из Херсона искала квартиру в Одессе. У них было пять кошек и две собаки. Но обычную квартиру им тяжело было найти, в таком случае нужен частный дом. На начало войны на рынке не было соответствующих предложений.

Если владельцы квартиры сами имеют животных или детей, они могут относиться к этому вопросу более лояльно. В целом тем, у кого есть животные, лучше искать частный дом

Особенности жилья в Одессе

– Из-за регулярных отключений света все больше людей стали искать жилье в частном секторе, чтобы можно было пользоваться генераторами. В таких ситуациях теряют привлекательность элитные жилые комплексы. Кто-то специально ищет квартиры с газом, такие как старые «чешки». Некоторые арендаторы обращают внимание на наличие укрытия или подземного паркинга. Однако это не главный фактор. Также предпочитают квартиры на нижних этажах – до пятого. Хотя, если дом многоэтажный и есть укрытие, люди не озабочены высотой.

В поиске жилья в условиях войны для украинцев важнейшими остаются бытовые условия. Вопрос безопасности становится приоритетом, если ситуация в Одессе обостряется из-за военных действий

– Люди охотно снимают жилье у моря?

– Этим летом жилье у моря в Одессе активно арендовали, однако долгосрочная аренда стала менее популярной из-за рабочей нестабильности. Хотя местные и шутят о «шахедной» и «баллистической» стороне дома, из-за угрозы атак дронов и ракет с моря, молодежь охотно выбирает квартиры с панорамными окнами у моря, и это их не пугает.

Аренда жилья у моря остается популярной. К периодическим обстрелам арендаторы стали относиться философски: прилететь может где угодно. Другая ситуация возникает после прилетов в определенный район – тогда сдача квартир становится сложнее

– Популярны ли по-прежнему в аренде одесские коммуны?

– Сейчас это очень дешевое жилье, которое редко снимают. В большинстве своем его выбирают люди, которым некуда переселиться. К примеру, коммуналки популярны в районах рынков: их арендуют торговцы, которым нужно остаться в городе на несколько дней. Цена сейчас колеблется от 2,5 до трех тысяч гривен.

Старый жилой фонд в Одессе уже не так актуален. Его снимают только определенные категории людей или очень одинокие люди

Из чего состоит аренда?

– Как производится оплата при аренде жилья?

– Обычно при аренде квартиры принято брать оплату за первый и последний месяц проживания – это стандартная процедура. В Одессе полного залога никогда не требуют, просят лишь 50%. Такова особенность нашего рынка. Залог необходим для компенсации ущерба, если арендатор повредил квартиру или имущество. Если арендатор возвращает квартиру в том же состоянии, деньги возвращаются. Также риелторы получают комиссию. В течение всего 2022 года риелторы часто работали бесплатно, и если клиент оплатил хотя бы 500 гривен, это уже считалось успехом.

Оплата за первый и последний месяц проживания до сих пор актуальна в период войны. Многие одесситы уехали за границу и не могут контролировать квартирантов. В случае посуточной аренды владельцы часто сталкиваются с воровством. Поэтому дополнительно могут потребовать в залог паспорт

– Что входит в сумму аренды жилья?

– Обычно в стоимость аренды входит «джентльменский набор»: техника, мебель, встроенная кухня, застекленный балкон, оборудованное спальное место, бойлер, горячая вода, санузел и посуда. Пустую квартиру старого жилого фонда можно арендовать за 3-3,5 тысячи гривен. Это особенно актуально для тех, кто переезжает с оккупированных территорий и зон боевых действий, забирая собственные вещи.

Сравнивайте цены аренды на разных сайтах, чтобы понять, какова средняя стоимость жилья. Хорошая квартира обычно сдается через два дня. Если жилье долго не находит арендаторов, это должно вызывать сомнения

Советы и защита от мошенников

– На что обратить внимание перед арендой квартиры?

– Проверьте исправность всей техники, сантехники и электричества во избежание возможных проблем. В случае неисправностей вам могут не поверить, поэтому рекомендуем составлять акт приема-передачи, где подробно указывается состояние квартиры или дома. Фиксируйте все: от напора воды до работы телевизора. Также обратите внимание на локацию жилья, чтобы вам было удобно.

Будьте осторожны с предложениями аренды квартир на платформах типа OLX, особенно если от вас требуют предоплату за список с адресами сдающихся квартир

– Обязательно ли подписывать договор аренды?

– Да, подписание договора аренды обязательно. В нем прописаны все правила, и это служит вашим гарантийным письмом. Не забудьте предоставить паспорт и идентификационный код. Владельцы могут попросить показать эти документы.

Документы хозяев тоже проверяйте, а именно паспорт и регистрацию, чтобы избежать ситуаций с повторной арендой квартиры. Если владелец за границей, проведите с ним видеосвязь

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