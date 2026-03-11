Ключевые моменты:

Журналисты «Одесской жизни» побывали в селе Ровное Бессарабской громады и пообщались с представителями местной власти, педагогами и деятелями культуры.

Староста Ровненского старостинского округа Валентина Узун рассказала о жизни громады, развитии инфраструктуры и помощи местных предпринимателей селу.

О сохранении традиций и проведении обрядовых праздников журналистам рассказали директор Дома культуры Яков Новосельчан и руководитель народного вокального коллектива «Златогласцы» Валентин Новосельчан.

Директор Ровненского лицея Екатерина Деренжи сообщила об образовательном процессе в школе, преподавании болгарского языка и количестве учеников.

Исторические данные об основании села в 1830 году, происхождении названия Купораны и развитии болгарской колонии в Буджаке журналисты проверили по архивным источникам и справочным материалам по истории болгарских поселений Юга Украины.

Варишь курбан — зови соседей

В двадцати километрах от Бессарабского расположено село Ровное. В бывшем Тарутинском районе все называют его на болгарский манер Купораны, а его жителей — купоранцами. В чём уникальность этого села, какие люди здесь живут и чему учат своих детей — читайте в нашем материале.

Те, кто бывал в Ровном, знают, что село совсем не ровное — оно расположено среди холмов. В селе есть Дом культуры, магазины, двухэтажная школа, детский сад, стадион.

– Купоранцы — умелые хозяева, поэтому постоянно что-то ремонтируют, сажают, красят, благоустраивают, — рассказывает Валентина Узун, староста Ровненского старостинского округа. — В прошлом году сделали ограждение вокруг стадиона, в этом — будем там красить лавочки. Несмотря на войну, местный предприниматель начал в Ровном строительство торгового центра. Фермеры всегда помогают селу — и финансами, и техникой, и рабочей силой.

В селе налажено круглосуточное водоснабжение, есть уличное освещение — за это отвечает коммунальное предприятие, которое возглавляет Валентин Балан.

– Знаете, купоранские болгары отличаются от других — они гордые, с таким своеобразным, норовистым характером, и не любят жаловаться. Если вы обидели купоранца, то эта обида навсегда. Но если подружились, то и дружба навсегда. Вам будут рады, вас поддержат, угостят вкусной брынзой, искристым вином и ещё с собой дадут. Многие односельчане, которые уехали, создали собственное дело, встали на ноги. Это заметно даже по Бессарабскому, где почти каждый третий предприниматель — из нашего села. И при этом никто не забывает родные Купораны, все всегда готовы помочь.

Добрососедство для купоранцев — не пустой звук.

– У нас до сих пор сохраняется традиция: если кто-то режет кабанчика или овцу, то обязательно делится с соседом, если варит курбан — зовёт знакомых. Так делали наши предки, так делаем и мы, — объясняет староста.

Тодоров день: лошадей мало, поэтому отдуваются ослы

Если вас пригласят в Ровное, постарайтесь побывать здесь на Тодоров день — его отмечают в первую субботу Великого поста в честь святого Феодора Тирона. Это праздник плодородия, весны и почитания лошадей, которые являются главными участниками ритуалов: их украшают, кормят обрядовым хлебом и проводят конные скачки. Село Ровное — один из немногих населённых пунктов Одесской области, где сохранили этот национальный обряд.

– В народе существует поверье, что все обряды, которые выполняются в этот день, обеспечивают здоровье и хороший приплод лошадям, — рассказывает Валентин Новосельчан, руководитель коллектива «Златогласцы».

Согласно поверьям, после этого дня начинается постепенное потепление. Поэтому его ещё называют «конская Пасха».

– К сожалению, лошадей в селе осталось мало, поэтому мы украшаем венком из цветов не только лошадей, но и ослов. Как и всегда, женщины в этом году испекли обрядовый хлеб, который готовят ко дню Тодора, — он имеет форму подковы и конька. На хлеб кладут чеснок, орехи, зёрна кукурузы — чтобы сопутствовала удача, оберегало от зла и был богатый урожай. Этим хлебом угощают гостей праздника и лошадей. Затем на окраине села устраивают скачки. Также в этот день люди ходят по селу ряженой компанией с ослами, на которых катают детей, угощаются вином, милиной, кавармой и так далее.

Если ты не спортсмен, значит — артист

Чем ещё славится Ровное? Отличными волейболистами и народными коллективами.

Ровное — одно из немногих сёл бывшей Тарутинщины, где есть два больших спортзала — в школе и Доме культуры. В школе занимаются дети, в Доме культуры — взрослые. Здесь есть традиция: каждую субботу мужчины играют в волейбол, а после тренировки — посиделки за рюмкой доброго бессарабского вина. В селе заведено так: если ты не спортсмен, значит, артист.

В Ровненском Доме культуры есть большой зрительный зал, репетиционные, костюмерная, спортзал, фольклорно-этнографический центр и даже зимний сад.

На его базе проходят фестивали, конкурсы, концерты. Много лет подряд здесь проходит Международный этно-фестиваль славянской письменности.

Какой праздник больше всего любят купоранцы?

В Доме культуры работает творческое семейное трио Новосельчан: Яков — директор Дома культуры, его жена Светлана — художественный руководитель, а сын Валентин — руководитель народного вокального коллектива «Златогласцы».

– Вместе с женой мы работаем здесь уже почти 35 лет. Наши дети выросли в зрительном зале, — рассказывает Яков Новосельчан. — Для нас творчество — это не работа, это жизнь. Есть у нас и свой семейный коллектив. В сельской культуре особо не заработаешь, поэтому играем на свадьбах, юбилеях.

Светлана прекрасно поёт, она ещё и тамада, а Яков с сыном играют на музыкальных инструментах. Кстати, Валентин тоже хорошо поёт.

– Меня часто спрашивают, не сложно ли работать всей семьёй вместе. Знаете, у нас давно соединились работа и жизнь, дома мы чаще говорим о работе, чем о каких-то домашних делах. И у нас не бывает семейных ссор — все ссоры рабочие, — смеётся Яков Новосельчан.

В Ровном люди охотно ходят в Дом культуры. Здесь работают народный коллектив «Купораны», в котором местные женщины танцуют народные болгарские танцы, народный вокальный коллектив «Златогласцы» и детский танцевальный коллектив.

Для купоранцев традиции — неотъемлемая часть жизни. На праздник Трифон Зарезан даже старенькая бабушка подрезает виноград и окропляет его вином.

– Мы бережно храним наши традиции, гордимся своим фольклорно-этнографическим центром, где собрано много предметов старины. Проводим народные обрядовые праздники — Трифон Зарезан, Бабин день, Георгиев день, Тодоров день. К народным обычаям приучаем детей с малых лет, — объясняет директор. — Самый любимый праздник купоранцев — День Святой Троицы, ведь именно тогда мы празднуем день рождения села. До войны на этот праздник к нам приезжало много гостей. Уже после войны устроим большой праздник.

С каждым годом учеников становится всё меньше

Ещё один очаг традиций — школа. Большая, двухэтажная, она такая же, как в Бессарабском, разница только в количестве детей.

– В школе сейчас учатся 112 детей, 28 из них привозят из соседней Лужанки. Обучают их 20 опытных учителей в хорошо оборудованных кабинетах. Конечно, есть укрытие. Все дети питаются бесплатно, — рассказывает Екатерина Деренжи, директор Ровненского лицея. — С первого класса дети изучают болгарский язык, а затем поступают в вузы Болгарии. Немалая заслуга в этом педагога-организатора Татьяны Джиговой, которая является руководителем исследовательских работ секции этнографии МАН Украины — именно она постоянно проводит с детьми народные праздники, возрождает старинные обряды.

Проводятся в школе и благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ, все вырученные средства от которых передают на фронт землякам, ведь двадцать жителей Ровного сейчас защищают страну.

– С каждым годом учеников становится всё меньше. В прошлом году в первый класс пошли десять детей. Хорошо, что у нас учатся дети из Лужанки, а то было бы совсем грустно, — говорит Екатерина Деренжи. — Нам уже сообщили, что в рамках школьной реформы в 2027 году школа утратит статус лицея. Это означает, что после 9-го класса детям придётся поступать в колледжи, техникумы, и большинство из них уже не вернётся домой. Грустно наблюдать, как когда-то большое село постепенно пустеет. Но мы держимся, учим детей уважать традиции, жить честно и любить свою страну.

Справка «ОЖ»

Село Купораны основано в 1830 году на территории исторической области Буджак. Основатели — православные болгары, выходцы из области Румелия, из одноимённого села Купаран.

В 1840 году в селе открыли первую школу, преобразованную в 1879 году в Министерское училище, тогда же было построено каменное здание школы.

Первая каменная церковь была построена здесь в 1875 году на средства жителей.

По данным 1859 года, в болгарской колонии Купорань Аккерманского уезда проживали 792 человека, насчитывалось 105 дворовых хозяйств.

В 1886 году здесь проживали уже 1312 человек, насчитывалось 171 дворовое хозяйство, существовали православная церковь, школа, две лавки.

По переписи 1897 года количество жителей выросло до 1895 человек.

Купоранцы занимались земледелием, оптовую торговлю овощами вели через рынки Измаила и Аккермана. Шерсть обрабатывали в цехах Тарутино.

С 1918 по 1944 год село находилось в составе Румынии.

Одними из первых переселенцев были семьи Узун, Деренжи, Стояновы, Писарогло, Кисеолар, Чебан, Дандали, Джиговы, Марашлец.

Что означает название?

Купаран или Купоран с тюркского означает «отломанная ветвь дерева». Именно часть задунайских болгар когда-то «отломилась» от своего родного села и поселилась в буджакских степях.

