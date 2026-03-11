Ключевые моменты:
- Село Ровное в Бессарабской громаде имеет историческое название Купораны, а его жителей называют купоранцами — потомками болгарских переселенцев XIX века;
- В селе сохраняют древние обряды: на Тодоров день украшают лошадей, пекут ритуальный хлеб и проводят традиционные скачки;
- Ровное известно спортивными традициями и творческими коллективами — в Доме культуры работают народные ансамбли, а в школе действуют спортивные секции;
- В местном лицее более сотни детей изучают болгарский язык и культуру, а часть выпускников поступает в университеты Болгарии.
Журналисты «Одесской жизни» побывали в селе Ровное Бессарабской громады и пообщались с представителями местной власти, педагогами и деятелями культуры.
Староста Ровненского старостинского округа Валентина Узун рассказала о жизни громады, развитии инфраструктуры и помощи местных предпринимателей селу.
О сохранении традиций и проведении обрядовых праздников журналистам рассказали директор Дома культуры Яков Новосельчан и руководитель народного вокального коллектива «Златогласцы» Валентин Новосельчан.
Директор Ровненского лицея Екатерина Деренжи сообщила об образовательном процессе в школе, преподавании болгарского языка и количестве учеников.
Исторические данные об основании села в 1830 году, происхождении названия Купораны и развитии болгарской колонии в Буджаке журналисты проверили по архивным источникам и справочным материалам по истории болгарских поселений Юга Украины.
Варишь курбан — зови соседей
В двадцати километрах от Бессарабского расположено село Ровное. В бывшем Тарутинском районе все называют его на болгарский манер Купораны, а его жителей — купоранцами. В чём уникальность этого села, какие люди здесь живут и чему учат своих детей — читайте в нашем материале.
Те, кто бывал в Ровном, знают, что село совсем не ровное — оно расположено среди холмов. В селе есть Дом культуры, магазины, двухэтажная школа, детский сад, стадион.
– Купоранцы — умелые хозяева, поэтому постоянно что-то ремонтируют, сажают, красят, благоустраивают, — рассказывает Валентина Узун, староста Ровненского старостинского округа. — В прошлом году сделали ограждение вокруг стадиона, в этом — будем там красить лавочки. Несмотря на войну, местный предприниматель начал в Ровном строительство торгового центра. Фермеры всегда помогают селу — и финансами, и техникой, и рабочей силой.
В селе налажено круглосуточное водоснабжение, есть уличное освещение — за это отвечает коммунальное предприятие, которое возглавляет Валентин Балан.
– Знаете, купоранские болгары отличаются от других — они гордые, с таким своеобразным, норовистым характером, и не любят жаловаться. Если вы обидели купоранца, то эта обида навсегда. Но если подружились, то и дружба навсегда. Вам будут рады, вас поддержат, угостят вкусной брынзой, искристым вином и ещё с собой дадут. Многие односельчане, которые уехали, создали собственное дело, встали на ноги. Это заметно даже по Бессарабскому, где почти каждый третий предприниматель — из нашего села. И при этом никто не забывает родные Купораны, все всегда готовы помочь.
Добрососедство для купоранцев — не пустой звук.
– У нас до сих пор сохраняется традиция: если кто-то режет кабанчика или овцу, то обязательно делится с соседом, если варит курбан — зовёт знакомых. Так делали наши предки, так делаем и мы, — объясняет староста.
Тодоров день: лошадей мало, поэтому отдуваются ослы
Если вас пригласят в Ровное, постарайтесь побывать здесь на Тодоров день — его отмечают в первую субботу Великого поста в честь святого Феодора Тирона. Это праздник плодородия, весны и почитания лошадей, которые являются главными участниками ритуалов: их украшают, кормят обрядовым хлебом и проводят конные скачки. Село Ровное — один из немногих населённых пунктов Одесской области, где сохранили этот национальный обряд.
– В народе существует поверье, что все обряды, которые выполняются в этот день, обеспечивают здоровье и хороший приплод лошадям, — рассказывает Валентин Новосельчан, руководитель коллектива «Златогласцы».
Согласно поверьям, после этого дня начинается постепенное потепление. Поэтому его ещё называют «конская Пасха».
– К сожалению, лошадей в селе осталось мало, поэтому мы украшаем венком из цветов не только лошадей, но и ослов. Как и всегда, женщины в этом году испекли обрядовый хлеб, который готовят ко дню Тодора, — он имеет форму подковы и конька. На хлеб кладут чеснок, орехи, зёрна кукурузы — чтобы сопутствовала удача, оберегало от зла и был богатый урожай. Этим хлебом угощают гостей праздника и лошадей. Затем на окраине села устраивают скачки. Также в этот день люди ходят по селу ряженой компанией с ослами, на которых катают детей, угощаются вином, милиной, кавармой и так далее.
Если ты не спортсмен, значит — артист
Чем ещё славится Ровное? Отличными волейболистами и народными коллективами.
Ровное — одно из немногих сёл бывшей Тарутинщины, где есть два больших спортзала — в школе и Доме культуры. В школе занимаются дети, в Доме культуры — взрослые. Здесь есть традиция: каждую субботу мужчины играют в волейбол, а после тренировки — посиделки за рюмкой доброго бессарабского вина. В селе заведено так: если ты не спортсмен, значит, артист.
В Ровненском Доме культуры есть большой зрительный зал, репетиционные, костюмерная, спортзал, фольклорно-этнографический центр и даже зимний сад.
На его базе проходят фестивали, конкурсы, концерты. Много лет подряд здесь проходит Международный этно-фестиваль славянской письменности.
Какой праздник больше всего любят купоранцы?
В Доме культуры работает творческое семейное трио Новосельчан: Яков — директор Дома культуры, его жена Светлана — художественный руководитель, а сын Валентин — руководитель народного вокального коллектива «Златогласцы».
– Вместе с женой мы работаем здесь уже почти 35 лет. Наши дети выросли в зрительном зале, — рассказывает Яков Новосельчан. — Для нас творчество — это не работа, это жизнь. Есть у нас и свой семейный коллектив. В сельской культуре особо не заработаешь, поэтому играем на свадьбах, юбилеях.
Светлана прекрасно поёт, она ещё и тамада, а Яков с сыном играют на музыкальных инструментах. Кстати, Валентин тоже хорошо поёт.
– Меня часто спрашивают, не сложно ли работать всей семьёй вместе. Знаете, у нас давно соединились работа и жизнь, дома мы чаще говорим о работе, чем о каких-то домашних делах. И у нас не бывает семейных ссор — все ссоры рабочие, — смеётся Яков Новосельчан.
В Ровном люди охотно ходят в Дом культуры. Здесь работают народный коллектив «Купораны», в котором местные женщины танцуют народные болгарские танцы, народный вокальный коллектив «Златогласцы» и детский танцевальный коллектив.
Для купоранцев традиции — неотъемлемая часть жизни. На праздник Трифон Зарезан даже старенькая бабушка подрезает виноград и окропляет его вином.
– Мы бережно храним наши традиции, гордимся своим фольклорно-этнографическим центром, где собрано много предметов старины. Проводим народные обрядовые праздники — Трифон Зарезан, Бабин день, Георгиев день, Тодоров день. К народным обычаям приучаем детей с малых лет, — объясняет директор. — Самый любимый праздник купоранцев — День Святой Троицы, ведь именно тогда мы празднуем день рождения села. До войны на этот праздник к нам приезжало много гостей. Уже после войны устроим большой праздник.
С каждым годом учеников становится всё меньше
Ещё один очаг традиций — школа. Большая, двухэтажная, она такая же, как в Бессарабском, разница только в количестве детей.
– В школе сейчас учатся 112 детей, 28 из них привозят из соседней Лужанки. Обучают их 20 опытных учителей в хорошо оборудованных кабинетах. Конечно, есть укрытие. Все дети питаются бесплатно, — рассказывает Екатерина Деренжи, директор Ровненского лицея. — С первого класса дети изучают болгарский язык, а затем поступают в вузы Болгарии. Немалая заслуга в этом педагога-организатора Татьяны Джиговой, которая является руководителем исследовательских работ секции этнографии МАН Украины — именно она постоянно проводит с детьми народные праздники, возрождает старинные обряды.
Проводятся в школе и благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ, все вырученные средства от которых передают на фронт землякам, ведь двадцать жителей Ровного сейчас защищают страну.
– С каждым годом учеников становится всё меньше. В прошлом году в первый класс пошли десять детей. Хорошо, что у нас учатся дети из Лужанки, а то было бы совсем грустно, — говорит Екатерина Деренжи. — Нам уже сообщили, что в рамках школьной реформы в 2027 году школа утратит статус лицея. Это означает, что после 9-го класса детям придётся поступать в колледжи, техникумы, и большинство из них уже не вернётся домой. Грустно наблюдать, как когда-то большое село постепенно пустеет. Но мы держимся, учим детей уважать традиции, жить честно и любить свою страну.
Справка «ОЖ»
- Село Купораны основано в 1830 году на территории исторической области Буджак. Основатели — православные болгары, выходцы из области Румелия, из одноимённого села Купаран.
- В 1840 году в селе открыли первую школу, преобразованную в 1879 году в Министерское училище, тогда же было построено каменное здание школы.
- Первая каменная церковь была построена здесь в 1875 году на средства жителей.
- По данным 1859 года, в болгарской колонии Купорань Аккерманского уезда проживали 792 человека, насчитывалось 105 дворовых хозяйств.
- В 1886 году здесь проживали уже 1312 человек, насчитывалось 171 дворовое хозяйство, существовали православная церковь, школа, две лавки.
- По переписи 1897 года количество жителей выросло до 1895 человек.
- Купоранцы занимались земледелием, оптовую торговлю овощами вели через рынки Измаила и Аккермана. Шерсть обрабатывали в цехах Тарутино.
- С 1918 по 1944 год село находилось в составе Румынии.
- Одними из первых переселенцев были семьи Узун, Деренжи, Стояновы, Писарогло, Кисеолар, Чебан, Дандали, Джиговы, Марашлец.
Что означает название?
Купаран или Купоран с тюркского означает «отломанная ветвь дерева». Именно часть задунайских болгар когда-то «отломилась» от своего родного села и поселилась в буджакских степях.
