Ключевые моменты:

Предложение ВР: Снизить налог на аренду квартир с 23% до 7–10%.

Цель: вывести рынок аренды из тени.

Актуально для Одессы: курортный город с развитым рынком аренды для туристов.

Средняя цена в Одессе: 1-комнатная 10 000 грн, 2-комнатная 14 000 грн.

Рынок аренды хотят «вывести из тени»

По информации главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, в Верховной Раде предлагают снизить налог на доход от аренды квартир с 23% до 7%. Таким образом хотят вывести рынок из тени.

Стоит отметить, что, когда человек сдает свою квартиру в аренду, он платит 23% налога: 18% НДФЛ и 5% военный сбор. Правда, за 2024 год только 900 физических лиц по всей Украине задекларировали такие доходы. Статистика за 2025 год еще уточняется. Как вы понимаете, данные цифры не отражают реальность.

Такие нововведения, безусловно, актуальны для Одессы с ее развитым рынком аренды из-за статуса курорта. Ведь сотни тысяч сделок совершаются «в тени» именно из-за неподъемных налогов. Сейчас в Минрегионе работает группа, обсуждающая варианты: от 7% до 9-10%.

К слову, средняя аренда однокомнатной квартиры в Одессе держится на уровне около 10 000 грн. Двухкомнатные квартиры предлагают в среднем за 14 000 грн, но реальные сделки дешевле. Самые дорогие квартиры обычно находятся в Приморском районе.