Ключевые моменты:

В горах Закарпатья нашли тело пропавшего туриста из Одессы.

Погибшим оказался доцент Одесского национального технологического университета Алексей Ходаков.

Мужчина отправился в горный маршрут 14 февраля и перестал выходить на связь 17 февраля.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в полиции.

По его информации, днем 8 марта в правоохранительные органы поступило сообщение от туриста, который обнаружил тело мужчины без признаков жизни в лесном массиве урочища Турбат возле горы Матияска в Тячевском районе.

Позже выяснилось, что погибший – Алексей Ходаков, доцент Одесского национального технологического университета, который приехал на Закарпатье как турист.

Тело уже спустили с гор и передали на судебно-медицинскую экспертизу. Именно вскрытие должно установить точную причину смерти. Родных погибшего уже уведомили о происзошедшем.

Известно, что Алексей Ходаков прибыл на Закарпатье поездом 13 февраля и уже на следующий день отправился в горы.

Последний раз мужчина выходил в интернет вечером 17 февраля, после чего связь с ним оборвалась.

По информации источников, Ходаков имел многолетний опыт горных путешествий и был хорошо экипирован.

Также Виталий Глагола опроверг слухи в сети о возможной встрече Ходакова с представителями ТЦК. По данным журналиста, мужчина имел официальную отсрочку от мобилизации и в розыске он не находился.

