Ключевые моменты:

Тополю около 130 лет, а не 90, как указано в официальных документах 2017 года.

Исторические планы подтверждают: Летний театр — часть Городского сада, который является памятником природы.

Активисты требуют вернуть территории статус природно-заповедного фонда и расследовать возможные махинации с арендой земли.

История тополя в Одессе: возраст дерева и его значение

Одесский эколог, биолог и правозащитник Владислав Балинский утверждает: дерево у входа в Летний — это белый тополь (Populus alba), а не «канадский», как его ошибочно называли раньше. По форме кроны и внешнему виду специалисты однозначно определяют вид.

На фото 1917 года дерево уже достигает примерно 13 метров в высоту. Учитывая скорость роста белого тополя, его посадили в конце XIX века. В то время здесь находилось здание Новороссийского общества сельского хозяйства, а озеленением занимались специалисты, которые адаптировали деревья к степному климату Одессы.

Газета «Вечерняя Одесса» в 1973 году писала о «тополе-великане» высотой 30 метров с кроной диаметром 35 метров. Это подтверждает, что дереву более века. По оценкам экологов, его реальный возраст — около 130 лет. Таким образом, данные акта Горзелентреста от 2017 года, где возраст указан как 90 лет, могут быть занижены.

Летний театр и Городской сад: правовой статус и границы

Исторический план 1866 года показывает, что территория Летнего театра была неотъемлемой частью Городского сада — подарка городу от Феликса де Рибаса.

В 1972 году Городской сад получил статус памятника природы местного значения. Однако в 1984 году под предлогом «уточнения границ» территорию Летнего вывели из состава природно-заповедного фонда. Экологи считают это юридической коллизией.

Согласно Закону Украины «О природно-заповедном фонде» (ст. 51–53), изменение границ заповедных территорий без научного обоснования запрещено. Кроме того, Украина обязана сохранять исторические экосистемы в рамках Бернской конвенции и европейских директив.

По мнению активистов, возвращение Летнего в состав Городского сада — это не только восстановление исторической справедливости, но и выполнение международных обязательств.

Борьба за статус ПЗФ и возможные нарушения

В 2018 году общественная организация «Зеленый лист» через суд добилась возвращения Летнему статуса объекта культурного наследия. Следующая цель — восстановление статуса природно-заповедного фонда.

Сейчас участок арендует компания «Солинг». Активисты требуют расторгнуть договор аренды, ссылаясь на возможные нарушения его условий. Восстановление целостности Горсада поможет защитить не только столетний тополь, но и еще около сотни ценных деревьев. Параллельно готовятся заявления в полицию: активисты обвиняют мэрию в системном занижении арендной платы за этот участок, что нанесло городу огромный ущерб.

Детальный анализ договора аренды, начислений и фактических платежей, а также возможных причин занижения арендной платы редакция «Одесской жизни» опубликовала в собственном расследовании.