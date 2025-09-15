Ключевые моменты:

За первые шесть месяцев 2025 года туристический сбор в Украине достиг рекордных 142,6 млн грн, что на треть больше, чем в прошлом году.

Лидерами стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области, тогда как Одесская область потеряла позиции и сократила поступления почти вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Эксперты прогнозируют, что 2025 год может стать рекордным по доходам от внутреннего туризма.

По данным Opendatabot, лидерами по доходам от туризма стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области, тогда как Одесская область, которая еще в 2021 году занимала второе место, существенно сдала позиции. Поступления от туристического сбора в регионе сократились почти вдвое по сравнению с довоенным периодом, в то время как Буковина, Прикарпатье и Черкасская область, напротив, показали трех- и четырехкратный рост.

Аналитики отмечают, что 2025 год может стать рекордным по доходам от внутреннего туризма, ведь основные поступления ожидаются во втором полугодии.

Напомним, туристический сбор платят все, кто останавливается в отелях, хостелах или арендованном жилье. Эти средства идут прямо в местные бюджеты и помогают финансировать развитие инфраструктуры и местные проекты.

